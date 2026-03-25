Viajar a Estados Unidos suele asociarse automáticamente con un requisito ineludible: el pasaporte. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que existen excepciones completamente legales que permiten el ingreso utilizando documentos mucho más simples. De acuerdo con información oficial de U.S. Customs and Border Protection, dependiente del Department of Homeland Security, no todos los viajeros necesitan presentar un pasaporte tradicional para cruzar la frontera. Esto aplica principalmente en cruces terrestres o marítimos, así como en situaciones particulares que involucran a menores de edad. A continuación, te explicamos quiénes pueden beneficiarse de esta medida y qué documentos sí son válidos. Uno de los casos más claros es el de los menores de edad. Los ciudadanos estadounidenses menores de 16 años que ingresan por vía terrestre o marítima desde Canadá o México pueden presentar simplemente su acta de nacimiento (original o copia). También son válidos documentos como: Esto significa que, en estos casos, el pasaporte no es obligatorio, siempre que se cumplan las condiciones del viaje. Para que un acta de nacimiento sea válida en Estados Unidos, no basta con tener el documento original de tu país: debe cumplir ciertos requisitos formales para que las autoridades estadounidenses la acepten en trámites migratorios, legales o administrativos. El acta de nacimiento debe ser: