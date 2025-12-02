Este es el país más inteligente de América Latina: lidera en nivel de estudios y sorprende con su coeficiente

El Índice de Resultados Escolares (IRE) 2025 ha puesto la lupa en la eficiencia educativa de América Latina, confirmando a Chile y Uruguay como los sistemas de mejor desempeño de la región. Este ranking es más que una simple medición de notas; evalúa la capacidad de los sistemas educativos para asegurar la trayectoria escolar completa y oportuna de sus alumnos.

El IRE utiliza datos estandarizados como los del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) para comparar los avances y resultados académicos. El indicador clave se centra en la proporción de adolescentes de 15 años que están en el grado adecuado y alcanzan los niveles mínimos en Lectura y Matemática .

Por qué Chile tiene a los alumnos más inteligentes de América Latina

Chile encabeza la lista con una cifra notable: 38 de cada 100 estudiantes de 15 años completan su escolaridad a tiempo y forma, cumpliendo con los estándares PISA. El país andino exhibe una permanencia educativa sobresaliente, con una cobertura escolar que alcanza al 95% de los jóvenes hasta los 17 años.

Por su parte, Uruguay se posiciona en un cercano segundo lugar, con 36 de cada 100 estudiantes terminando su escolaridad de manera oportuna, consolidando su liderazgo. El desempeño uruguayo en Matemática igualó el puntaje de Chile en PISA 2022 (409 puntos), siendo de los mejores resultados latinoamericanos.

¿En qué puesto quedó México?

Tras los líderes, Perú se ubica en un sólido tercer puesto con 28 de cada 100 estudiantes cumpliendo con los criterios. Países como México, Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay se encuentran por debajo de este umbral.

El informe, elaborado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, subraya la importancia de este índice como una herramienta esencial para el debate sobre la calidad y continuidad educativa en la región.

Ranking oficial y completo del Índice de Resultados Escolares 2025