Clara Brugada, la Jefa del Gobierno de la Ciudad de México, anunció un amplio paquete de incentivos fiscales que contempla la condonación total de multas y recargos en diversos conceptos, como parte de la estrategia “Tu mejor año fiscal: beneficios sonantes y constantes para ti”, aprobada por el Congreso local. La medida busca aliviar la carga económica de las familias y avanzar hacia una recaudación más equitativa, con especial énfasis en los sectores de menores ingresos. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que estas acciones colocan “al centro el bienestar de la gente”, al tiempo que fortalecen la justicia fiscal. “Con estas acciones cumplimos y ponemos al centro el bienestar de la gente con una recaudación justa”, señaló la mandataria capitalina al presentar los beneficios que estarán vigentes durante 2026. Uno de los ejes principales del programa es la condonación del 100 por ciento en recargos y multas del impuesto predial, lo que permitirá a miles de contribuyentes ponerse al corriente sin penalizaciones adicionales. Sin dejar de lado que los dueños de las viviendas de bajo valor catastral podrán regularizar su situación mediante un pago único de mil pesos, lo que representa un apoyo directo para familias con recursos limitados. Clara Brugada destacó que la estrategia prioriza a quienes más lo necesitan. “Justicia fiscal para los que menos tienen”, expresó, al detallar que también se aplicará un descuento del 50% en Derechos de Agua, así como trámites simplificados y facilidades administrativas para: En el ámbito de la movilidad, el Gobierno de Brugada ha comunicado un incremento sin precedentes en el subsidio correspondiente a la tenencia vehicular. A partir del año 2026, los automóviles cuyo valor no supere los 638,000 pesos con IVA estarán exentos del pago de tenencia, siempre que se realice el registro antes del 31 de marzo. Este anuncio representa una medida significativa para los propietarios de vehículos, facilitando el acceso a la exención de este impuesto. La iniciativa busca fomentar la regularización de los automóviles y aliviar la carga económica sobre los ciudadanos. Asimismo, se determinó una cuota fija bimestral de 68 pesos para el abono de Derechos de Agua , destinada a jubilados, pensionados, madres solteras con dependientes económicos menores de edad y personas con discapacidad permanente, siempre que se trate de inmuebles de uso habitacional con valor menor a 2 millones 808,466 pesos. Esta medida busca proporcionar un alivio económico a los sectores más vulnerables de la población, garantizando así el acceso a un recurso esencial como lo es el agua.