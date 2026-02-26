La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, confirmó que hay citas disponibles en el Consulado General de México en Los Ángeles, Estados Unidos, para los próximos días. La dependencia informó que actualmente existen 2,250 espacios abiertos. De acuerdo con la actualización oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las citas están disponibles para agendar entre el lunes 2 de marzo y el viernes 6 de marzo de 2026, lo que representa una oportunidad inmediata para quienes necesiten realizar trámites consulares. La disponibilidad corresponde al Consulado General de México en Los Ángeles, ubicado en 2401 W. 6th Street, Los Ángeles, CA 90057, entrada por Park View Street. Las personas interesadas pueden programar su cita llamando o enviando un mensaje por WhatsApp al número +1 424 309 0009. También pueden ingresar al portal oficial: http://citas.sre.gob.mx para asegurar su espacio. La SRE explicó qué ocurre en caso de no contar con LlaveMX. “Si no tienes cuenta LlaveMX, puedes agendar tu cita utilizando una dirección de correo electrónico”, detalló la dependencia. Para quienes deseen ingresar mediante LlaveMX, es necesario crear la cuenta con un número telefónico registrado en México. Este requisito aplica únicamente para el acceso con dicha herramienta digital.