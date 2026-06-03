A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones sobre el desempeño que tendría la Selección Colombia en el torneo internacional.

La selección cafetera disputó este 1 de junio su último encuentro de preparación rumbo al Mundial, donde venció 3-1 a Costa Rica con anotaciones de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez.

El Estadio El Campín, en Bogotá, se llenó de aficionados vestidos de amarillo para despedir a los 26 futbolistas que representarán a Colombia en la competencia, la cual comenzará el próximo 11 de junio en México. El debut del combinado nacional será el 17 de junio.

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre Colombia en el Mundial 2026?

Colombia integra el Grupo K junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. Según Mhoni Vidente, la selección nacional logrará avanzar a la siguiente ronda del torneo.

“La gran sorpresa del Mundial será Colombia” , afirmó la vidente.

De acuerdo con su predicción, la tricolor superará la fase de grupos junto a Portugal y avanzará a la segunda etapa de la competencia. Incluso aseguró que el equipo colombiano tendría un desempeño destacado en la siguiente ronda y lograría imponerse en su quinto partido del campeonato.

Partidos de Colombia en el Mundial 2026

Según el calendario oficial de la FIFA, estos serán los encuentros de Colombia en la fase de grupos:

17 de junio: Uzbekistán vs Colombia —21 HS. — Estadio Ciudad de México

23 de junio: Colombia vs RD Congo — 21 HS. — Estadio Guadalajara

27 de junio: Colombia vs Portugal — 18:30. — Estadio Miami

Convocados de Colombia para el Mundial 2026El entrenador Néstor Lorenzo presentó la lista definitiva de los 26 jugadores que representarán a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Arqueros:

Camilo Vargas (Atlas)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

David Ospina (Atlético Nacional)

Defensas:

Davinson Sánchez (Galatasaray)

Jhon Lucumí (Bologna)

Yerry Mina (Cagliari)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Santiago Arias (Independiente)

Johan Mojica (Mallorca)

Deiver Machado (Nantes)

Volantes:

Richard Ríos (Benfica)

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Kevin Castaño (River Plate)

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Jhon Arias (Palmeiras)

Jorge Carrascal (Flamengo)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

James Rodríguez (Minnesota)

Jaminton Campaz (Rosario Central)

Delanteros: