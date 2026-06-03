Este miércoles, 3 de junio de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.1144 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.35%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.13 pesos y un mínimo de 20.12 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro varió un -0.38% y en el último año acumuló un -7.26%, indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

el euro alternó movimientos: racha de alzas a mitad de periodo y tres descensos al cierre, dejando un sesgo bajista pese a un balance general equilibrado.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 5.83%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 3 que indica un aumento en el valor en comparación con los días anteriores. Este es el tercer día consecutivo en que la moneda mantiene su ascenso, reflejando un optimismo en el mercado.

La tendencia al alza sugiere que la confianza en la economía europea podría estar mejorando, lo que podría atraer más inversión y fortalecer la moneda en el futuro cercano.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.