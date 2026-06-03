Este miércoles, 3 de junio de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.4829 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.43%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.51 pesos y un mínimo de 12.49 pesos.

En el mercado del Dólar canadiense, la cotización cayó un -0.58% en la última semana y acumula un descenso del -7.13% en el último año, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una caída inicial, luego un repunte sostenido de cinco jornadas y, al final, una corrección de tres, cerrando prácticamente sin cambio respecto al inicio.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 3.87%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.53%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en relación con los últimos tres días. Este incremento se traduce en un -1 positivo, lo que indica un repunte en su valor frente a otras divisas.

Este repunte sugiere un fortalecimiento de la economía canadiense, impulsado quizás por factores nacionales o internacionales que han mejorado la confianza en su moneda.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.