En el mundo existen varios acuerdos internacionales que permiten que los viajeros tengan menos capas de trámites a la hora de arribar a un destino

En el mundo existen varios acuerdos internacionales que permiten que los viajeros tengan menos capas de trámites a la hora de arribar a un destino. Gracias a estos mecanismos, es posible cruzar fronteras sin la necesidad de solicitar visas o presentar demasiada documentación.

Uno de estos acuerdos es el Programa de Exención de Visa de Estados Unidos. Este permite a los ciudadanos de determinados países participantes ingresar por turismo o negocios sin tener que tramitar una visa tradicional.

El Programa de Exención de Visa de Estados Unidos. Este permite a los ciudadanos de determinados países participantes ingresar por turismo o negocios sin tener que tramitar una visa tradicional Imagen ilustrativa ChatGPT

Estados Unidos permite la entrada y la salida del país directa a todas las personas que cumplan con este requisito: ¿Qué es el Programa de Exención de Visa?

El Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP) es un acuerdo migratorio que impulsa el Gobierno de los Estados Unidos. Permite que los ciudadanos de algunos países ingresen al territorio sin tramitar una visa.

A través de este sistema, los viajeros pueden ingresar al país por turismo o negocios durante un periodo máximo de 90 días, siempre que obtengan la autorización electrónica ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

¿Cómo funciona?

Las personas que sean ciudadanas de un país incluido en el Programa de Exención de Visa tendrán que:

Contar con un pasaporte electrónico o biométrico vigente

Solicitar la autorización ESTA antes de viajar

Pagar la tarifa correspondiente

Obtener la aprobación antes de abordar el avión o embarcar hacia Estados Unidos

Esta autorización suele tener una vigencia de dos años o hasta el vencimiento del pasaporte: permite varios ingresos durante ese periodo.

¿Qué países forman parte de este acuerdo?

Actualmente, el Programa de Exención de Visa incluye a más de 40 países, entre ellos:

Alemania

Francia

España

Italia

Portugal

Reino Unido

Países Bajos

Irlanda

Noruega

Suecia

Dinamarca

Suiza

Australia

Nueva Zelanda

Japón

Corea del Sur

Singapur

Israel

Chile

Chile es actualmente el único país sudamericano que forma parte del programa.

¿Qué exige Estados Unidos para ingresar al país a quienes no forman parte de este programa?

Los ciudadanos de países que no integran el Programa de Exención de Visa, como Argentina, México, Brasil, Perú o Colombia, deben tramitar una visa de no inmigrante para ingresar a Estados Unidos.

Para obtenerla, generalmente deben:

Completar el formulario DS-160

Pagar la tarifa consular correspondiente

Solicitar una cita en la embajada o consulado

Presentarse a una entrevista consular

Demostrar el motivo del viaje y los vínculos con su país de residencia