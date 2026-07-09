Tras la confirmación del Gobierno de Claudia Sheinbaum que las personas beneficiarias del programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos durante todo el 2026, el calendario de pagos muestra ya las fechas de cobro. De acuerdo con el Gobierno de México, el próximo depósito masivo será el 28 de julio, correspondiente al pago mensual de las y los aprendices.

La estrategia, impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum, mantiene como prioridad a quienes enfrentan mayores condiciones de desigualdad. Según el programa, se busca apoyar a jóvenes que viven en zonas de alta marginación y a integrantes de grupos históricamente discriminados, además de brindarles capacitación laboral y seguridad social también a jóvevenes indígenas.

El programa del Gobierno de México busca que más jóvenes se inserten en el mundo laboral. Jóvenes Construyendo el Futuro 2026. Gobierno de México

Como señala la Secretaría del Trabajo, el objetivo es “ofrecer capacitación, apoyo económico y seguridad social a juventudes que enfrentan condiciones de desigualdad o que pertenecen a grupos históricamente discriminados”, y agregó: “El 27% de los centros de trabajo de este Programa para el Bienestar ha capacitado a jóvenes indígenas”.

¿Quiénes tienen prioridad y cuándo serán los próximos pagos?

El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan y que buscan adquirir experiencia laboral en empresas, talleres, comercios, organizaciones o instituciones públicas. Además, el Gobierno da prioridad a quienes enfrentan mayores barreras para acceder al empleo, entre ellos los jóvenes indígenas recientemente cobijados por este apoyo económico.

Tienen prioridad:

Jóvenes que habitan en municipios de alta y muy alta marginación.

Personas que viven en zonas con altos índices de violencia.

Integrantes de pueblos y comunidades indígenas.

Jóvenes pertenecientes a grupos históricamente discriminados.

Personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni cuentan con un empleo.

Fechas de pago restantes en 2026:

28 de julio

28 de agosto

28 de septiembre

28 de octubre

28 de noviembre

28 de diciembre

Durante los 12 meses que dura la capacitación, las y los aprendices reciben un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, además de contar con seguro médico del IMSS con cobertura por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

La inscripción de Jóvenes Construyendo el Futuro comenzó el 1 de octubre. Fuente: Gobierno

¿Qué ofrece Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa incorpora gratuitamente a jóvenes en centros de trabajo donde reciben capacitación de la mano de un tutor, quien evalúa mensualmente su desempeño.

Al finalizar el proceso, los participantes obtienen un documento que acredita las habilidades adquiridas y pueden ser contratados por el mismo centro donde realizaron su formación.

La Secretaría del Trabajo destaca que el apoyo económico se entrega “directamente y sin intermediarios”, mientras que el programa busca “garantizar derechos a las juventudes mexicanas, abrir caminos de experiencia laboral y contribuir a que más jóvenes tengan acceso a mejores oportunidades de desarrollo”, especialmente para quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.