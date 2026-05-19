El Registro Civil del Ecuador implementó oficialmente las bodas “pet friendly”, permitiendo que las mascotas acompañen a las parejas durante su matrimonio. Foto: Gentileza del Registro Civil de Ecuador.

En esta noticia Cómo son las bodas “pet friendly”

Las bodas “pet friendly” se consolidan en un país latinoamericano que dio un paso fundamental para garantizar que los dueños de las mascotas puedan compartir con ellas uno de los momentos más importantes de sus vidas.

A partir de ahora, el Registro Civil de Ecuador permitirá que las mascotas no solo asistan a las ceremonias, sino que participen de forma simbólica como testigos de la unión civil.

Cómo son las bodas “pet friendly”

Durante el acto, las parejas reciben un certificado simbólico donde las mascotas pueden plasmar su huella junto a las firmas de los contrayentes, convirtiendo el trámite legal en una experiencia emocional y personalizada.

Es importante aclarar que la participación de las mascotas es meramente simbólica y que las parejas igualmente deberán tener testigos oficiales.

Las parejas interesadas en incluir a sus mascotas en su matrimonio civil pueden agendar su entrevista directamente en las agencias o realizar el proceso a través de la Agencia Virtual de la institución. Foto: Registro Civil del Ecuador.

Esa emoción la vivió Lizeth Simbaña, quien celebró su unión en la capital ecuatoriana y tuvo a su perra Kira como testigo. “Ella es como nuestra hija; agradecemos la apertura para incluirla en un momento tan importante”, dijo.

De acuerdo con datos de la institución, entre enero y abril de 2026 se han celebrado 15.771 matrimonios en Ecuador, una cifra que muestra una recuperación en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 14.087 enlaces.

Mascotas serán testigos en las bodas: su influencia en la región

Ecuador da un paso histórico al permitir este tipo de actos y marca un precedente importante en Latinoamérica. El director general del Registro Civil, Otton Rivadeneira, destacó que esta transformación busca posicionar a la entidad como un referente de innovación en la región. “Nuestra misión es garantizar que el servicio público evolucione y se adapte al ritmo de la sociedad”, señaló.

Las parejas interesadas en incluir a sus mascotas en su matrimonio civil pueden agendar su entrevista directamente en las agencias del Registro Civil o realizar el proceso a través de la Agencia Virtual de la institución.