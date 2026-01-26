El equipo legal de Ricardo Salinas se presentó un día antes del plazo para poder hacer “pagos chiquitos”.

Salinas Pliego: El mega deudor del SAT que desafía al gobierno de la Cuarta Transformación

Según lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, una representación del multimillonario empresario Ricardo Salinas Pliego, concretamente su equipo legal, se presentó el jueves (22 de enero) y “plantearon su deseo de pagar”.

Se trata de la deuda millonaria que el magnate tiene con Hacienda por MXN$ 51,000 millones y que lleva un historial largo de litigios. El empresario se ha mostrado como “presidenciable” entre comentarios abiertamente contra el régimen actual.

Desde el jueves 15 de enero ya se le había notificado a Ricardo Salinas Pliego sobre su requerimiento de pago. Tenía hasta el viernes (23 de enero) pasado para acudir al SAT y lo hizo el jueves. De esta manera está abierta la posibilidad de tener condiciones favorables para pagar, lo que la presidenta señaló como “pagos chiquitos”.

“No es negociación”, señaló hoy la presidenta, “sino de (ver) el alcance de las disminuciones relacionadas con la ley”.

El magnate ha sido muy vocal sobre sus intenciones de crear y financiar otra fuerza política que le haga frente a la llamada 4T, que gobierna actualmente. De allí que se muestre como víctima de un acoso fiscal de parte del gobierno federal.

Con el acercamiento al SAT, los plazos se mueven, “porque plantearon su deseo de pagar”. Sin embargo, la mandataria insistió que “esta misma semana tiene que quedar resuelto.”

Claudia Sheinbaum dio un repaso de lo sucedido legalmente después de que Ricardo Salinas Pliego buscara varios amparos para evitar el pago de impuestos. Recordó que fue la Suprema Corte de Justicia quien decidió “que el amparo no es válido y que es válida la última resolución de los tribunales colegiados, para dos de las empresas de Grupo Salinas”.

De esta manera, dijo, sí es posible que tenga los beneficios que establece el Código Fiscal actual. Recordemos que la SCJ ha sido señalada como afín al Poder Ejecutivo.