El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece diversos esquemas de financiamiento destinados a apoyar a los trabajadores. Uno de estos esquemas es el crédito “Mejoravit”, que permite acceder a préstamos de hasta aproximadamente 160,000 pesos. Este crédito está específicamente diseñado para realizar mejoras en el hogar, tales como reparaciones, ampliaciones o adecuaciones esenciales. La finalidad de esta opción es que los ciudadanos mexicanos puedan elevar su calidad de vida mediante condiciones de financiamiento justas. Conoce los detalles de esta herramienta financiera y aprovecha sus beneficios, siempre que cumplas con los requisitos establecidos. Es importante considerar las normativas vigentes a nivel nacional. El crédito Mejoravit es un financiamiento no hipotecario destinado a aquellos que buscan remodelar, reparar o regularizar su vivienda, siempre que mantengan una relación laboral activa. A través de este programa, es factible solicitar montos que oscilan entre 10,318 pesos y 163,30 pesos, con la condición de que el préstamo no supere el 90% del ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda. El Infonavit indica que la vivienda donde se aplique el crédito debe ser habitada por el solicitante y puede estar registrada a nombre del trabajador o de un familiar directo, como su cónyuge, hijos, padres o abuelos. Además, se permite destinar hasta el 30% del monto autorizado para cubrir gastos notariales, en caso de que el crédito se utilice para la regularización del inmueble. Para acceder a un préstamo de hasta 160,000 pesos mediante Mejoravit, el Instituto establece como requisitos: El financiamiento se estructura en dos modalidades. La primera contempla montos de hasta 41,273 pesos, con una tasa fija anual del 10% y plazos que oscilan entre uno y cinco años. La segunda modalidad abarca cantidades que van de 41,273 a 163,30 pesos, con una tasa fija del 11% anual y un plazo de pago que puede extenderse hasta 10 años. Para obtener información adicional, se recomienda acceder a Mi Cuenta Infonavit, donde es posible consultar el monto máximo disponible, los plazos de pago y los lineamientos específicos para solicitar el crédito.