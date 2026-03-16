Para aquellos que buscan transformar radicalmente sus vidas y explorar nuevas oportunidades y experiencias fuera del país, una alternativa con numerosos beneficios y facilidades es emigrar a España. Este país europeo no exige visado para ciudadanos mexicanos y permite trabajar de manera legal. Una de las principales ventajas que ofrece esta nación europea es el idioma compartido, además de un amplio espectro de posibilidades en relación a la integración y la búsqueda laboral. Asimismo, los ciudadanos mexicanos no requieren visa para ingresar a España de forma legal, lo que simplifica parte de los trámites previos al viaje. No obstante, para aquellos que deseen establecerse en el país por más de seis meses, será necesario obtener su Número de Identificación de Extranjero (NIE) y la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). Para obtener el permiso de trabajo y residencia en España, los migrantes de origen mexicano deberán dirigirse a la embajada o consulado. Los requisitos pueden variar dependiendo del tipo de visado, pero en términos generales, se requiere presentar: La residencia en España puede clasificarse como de carácter temporal o permanente: Aquellos mexicanos que deseen residir en España deben contar previamente con una autorización para ello. Las autorizaciones relacionadas con estancia, residencia, permisos de trabajo, estudios e investigación son competencia exclusiva de las autoridades migratorias españolas. Si la estancia es por trabajo, el extranjero deberá contar con una visa expedida por la Embajada o Consulado español, que tendrá una validez de tres meses. Dentro del primer mes de ingreso a España, deberá acudir a la Oficina de Extranjería o a la Comisaría de Policía de la provincia donde se haya tramitado la autorización que reconoce el derecho o le autoriza a permanecer en el país y tramitar la TIE. La TIE acredita la permanencia legal de los extranjeros en España, su identificación y que se ha concedido, de acuerdo con la normativa vigente, la autorización o reconocido el derecho para permanecer en territorio español por un tiempo superior a seis meses.