Miles de migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, incluso aquellos que no cuentan con estatus migratorio regular, ya tienen una nueva alternativa para enviar dinero a sus familias en México con comisiones mucho más bajas que las de los servicios tradicionales. Se trata de la Tarjeta Finabien, un instrumento impulsado por el Gobierno de México a través de la Financiera para el Bienestar. Esta tarjeta permite realizar transferencias de dinero desde Estados Unidos hacia México con una comisión fija menor a 3 dólares por operación y con procesos de envío rápidos y sencillos. La Tarjeta Finabien fue creada como una alternativa más accesible para el envío de remesas. A diferencia de otros servicios de transferencia internacional, esta opción ofrece comisiones más bajas y un proceso simplificado para los usuarios. Con esta tarjeta, los migrantes pueden enviar dinero desde Estados Unidos a México pagando aproximadamente 2.99 dólares por transferencia, lo que la convierte en una de las opciones más económicas disponibles. Además del envío de remesas, el instrumento también permite: Uno de los aspectos más destacados de esta tarjeta es que no exige estatus migratorio regular en Estados Unidos, por lo que los migrantes indocumentados también pueden tramitarla. Para solicitarla, únicamente se necesita presentar algún documento oficial que permita comprobar la identidad. Entre los documentos aceptados se encuentran: Además, los solicitantes deben contar con un correo electrónico activo y un número de teléfono celular para completar el registro. El proceso para obtener la tarjeta es relativamente sencillo y puede completarse desde una computadora o un teléfono móvil. Los interesados deben ingresar al portal oficial de la tarjeta y seguir estos pasos: También existe la opción de acudir a alguno de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos, donde el trámite puede realizarse en persona.