Si en tu lista de propósitos para el 2026 está el conseguir un trabajo legar fuera de México, España puede ser luz en el horizonte que te allanará el camino hacía tu nuevo lugar de trabajo y de vivienda. Según datos de EURopean Employment Sevices, EURES, en España hay 8789 vacantes de múltiples rubros que esperan por ser ocupadas cuanto antes.

En el caso de Madrid, EURES registra un total de 96 puestos de trabajo y uno de ellos puede ser la luz en tu búsqueda de empleo en el exterior.

¿Dónde y cómo conseguir trabajo en España para extranjeros?
De acuerdo a la búsqueda filtrada por la redacción de El Cronista México, estos son algunos de los puestos de trabajo que en Madrid hoy se están ofreciendo con oficios que no requieren estudios universitarios.

  1. Monitora de pilates
  2. Peluquero
  3. Conductor regional Trailer C+E
  4. Comercial de Tienda Azuleo Santitario
  5. Auxiliar Administrativo
  6. Repartidor
  7. Instalador de Mamparas
  8. Conductor C
  9. Responsable de Logística
  10. Conductor de Camión
  11. Puesto de Lavacoches con discapacidad para concesionario de coches
  12. Mecánico Automóvil
  13. Ayudante de Cocina
  14. Electricista
  15. Soldador
  16. Monitor de Yoga
  17. Recepcionista auxiliar para clínica
  18. Personal de limpieza con discapacidad
  19. Albañil
  20. Pintor de automóvil

¿Cómo encontrar empleo en Europa desde México?

Buscar empleo en Europa desde México es posible usando plataformas oficiales como EURES, donde se publican vacantes actualizadas por país, región, sector y tipo de contrato.

Es clave revisar requisitos como idioma, experiencia, nivel educativo y permisos de trabajo, además de adaptar el currículum al formato europeo, conocido como Europass, para mejorar oportunidades.

Es importante y conviene, postularse directamente desde los portales oficiales, contactar empleadores, seguir procesos de visado laboral y aprovechar programas de movilidad internacional entre México y la Unión Europea.

En este sitio web podrás encontrar empleos en otros países de Europa y filtrar por regiones y/o ciudades. Algunos de ellos son:

  • Alemania
  • Bélgica
  • Dinamarca
  • Finlandia
  • Francia
  • Grecia
  • Italia
  • Malta
  • Noruega
  • Portugal
  • Suiza
