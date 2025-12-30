En esta noticia ¿Cómo encontrar empleo en Europa desde México?

Si en tu lista de propósitos para el 2026 está el conseguir un trabajo legar fuera de México, España puede ser luz en el horizonte que te allanará el camino hacía tu nuevo lugar de trabajo y de vivienda. Según datos de EURopean Employment Sevices, EURES, en España hay 8789 vacantes de múltiples rubros que esperan por ser ocupadas cuanto antes.

En el caso de Madrid, EURES registra un total de 96 puestos de trabajo y uno de ellos puede ser la luz en tu búsqueda de empleo en el exterior.

¿Dónde y cómo conseguir trabajo en España para extranjeros? Fuente: Shutterstock Shutterstock

De acuerdo a la búsqueda filtrada por la redacción de El Cronista México, estos son algunos de los puestos de trabajo que en Madrid hoy se están ofreciendo con oficios que no requieren estudios universitarios.

Monitora de pilates Peluquero Conductor regional Trailer C+E Comercial de Tienda Azuleo Santitario Auxiliar Administrativo Repartidor Instalador de Mamparas Conductor C Responsable de Logística Conductor de Camión Puesto de Lavacoches con discapacidad para concesionario de coches Mecánico Automóvil Ayudante de Cocina Electricista Soldador Monitor de Yoga Recepcionista auxiliar para clínica Personal de limpieza con discapacidad Albañil Pintor de automóvil

¿Cómo encontrar empleo en Europa desde México?

Buscar empleo en Europa desde México es posible usando plataformas oficiales como EURES, donde se publican vacantes actualizadas por país, región, sector y tipo de contrato.

Es clave revisar requisitos como idioma, experiencia, nivel educativo y permisos de trabajo, además de adaptar el currículum al formato europeo, conocido como Europass, para mejorar oportunidades.

Es importante y conviene, postularse directamente desde los portales oficiales, contactar empleadores, seguir procesos de visado laboral y aprovechar programas de movilidad internacional entre México y la Unión Europea.

En este sitio web podrás encontrar empleos en otros países de Europa y filtrar por regiones y/o ciudades. Algunos de ellos son: