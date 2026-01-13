El Banco del Bienestar realizará un depósito a jubilados durante el martes 13 y miércoles 14 de enero. Será para quienes se encuentren inscritos a una de las asistencias económicas más solicitadas del país: la Pensión Bienestar.

Desde la entidad bancaria mantienen fijado en sus plataformas oficiales de comunicación el calendario de pagos correspondiente al bimestre enero-febrero. Para quienes reúnan una serie de requisitos, estarán recibiendo el depósito de dinero en el transcurso de las próximas horas.

¿Qué se necesita para recibir la Pensión Bienestar?

El Gobierno de México permite a los habitantes de México que presenten mayores necesidades, o se encuentren inmersos en un contexto de vulnerabilidad, la posibilidad de solicitar un apoyo económico.

El Banco del Bienestar confirmó qué jubilados cobrarán la Pensión Bienestar el martes 13 y miércoles 14 de enero. (Foto: Archivo).

En la lista de Programas del Bienestar más solicitados por los mexicanos, se encuentra sin dudas la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, que establece los siguientes requisitos para ser considerado elegible:

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios de la Pensión Bienestar?

Cabe destacar que además de los adultos mayores, existen otros sectores de la población que tienen la posibilidad de cobrar la Pensión Bienestar bajo las siguientes categorías: mujeres, madres trabajadoras y personas con discapacidad.

A todos ellos, el monto de dinero que asigna el Gobierno mexicano difiere. Según las últimas disposiciones de la Administración de Claudia Sheinbaum, a partir de enero de 2026, los depósitos llegarán con aumento y pasarán a cobrar de esta manera:

Adultos mayores: 6,400 pesos.

Mujeres: 3,100 pesos.

Personas con discapacidad: 3,300 pesos.

Madres trabajadoras: 3,300 pesos.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar el martes 13 y miércoles 14 de enero?

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar establece para el martes 13 y miércoles 14 de enero un listado de jubilados que podrán ver acreditado en sus cuentas depósito de dinero del primer bimestre de 2026.

Es importante recordar que para todas las asistencias sociales, se asigna un esquema de dispersión de recursos en función de la letra con la que comience el primer apellido de cada beneficiario. Esto implica que tienen asignada una fecha concreta del mes para recibir la transferencia.

El calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar a comienzos de enero, establece que los adultos mayores que recibirán su dinero durante el martes y miércoles serán quienes se apelliden con las siguientes letras:

Martes 13 de enero: letra G .

Miércoles 14 de enero: letras H, I, J y K.