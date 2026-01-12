Existe una técnica infalible para ahorrar en el primer año de jubilación, según expertos financieros. Cómo aplicar esta estrategia y proteger tus ahorros.

La jubilación representa una etapa vital en la que la estabilidad financiera cobra una relevancia aún mayor. Con el fin de mantener una calidad de vida adecuada, resulta esencial planificar cuidadosamente cuánto dinero se puede gastar cada año, especialmente cuando los ingresos ya no dependen de una actividad laboral regular.

Expertos en finanzas ofrecen fórmulas y “reglas” de cálculo que sirven como guía para responder a esa pregunta, tomando en cuenta factores como la esperanza de vida, inflación y la duración esperada de la jubilación. Estas recomendaciones se han convertido en puntos de referencia en muchos países para diseñar planes de retiro que sean sostenibles.

Calcular con precisión cuánto retirar cada año de los ahorros ayuda a mantener unas finanzas estables durante la jubilación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué recomiendan los expertos para gastar como máximo al año durante la jubilación

Una de las metodologías más conocidas entre los profesionales financieros es la llamada regla del 4%, que actúa como orientación para determinar cuánto dinero puede retirar cada jubilado de sus ahorros anualmente sin agotar el capital de forma prematura.

Esta regla sugiere que durante el primer año de jubilación se puede retirar cerca del 4% del total de los ahorros acumulados y ajustar ese importe en años sucesivos según la inflación.

Por ejemplo, si al jubilarse una persona tiene 100.000 euros ahorrados, la recomendación indica que podría disponer de 4000 euros durante el primer año. En años posteriores, esta cantidad se iría incrementando conforme sube el coste de la vida.

Esta norma se ha utilizado ampliamente en el mundo de las finanzas personales porque ofrece una aproximación sencilla para proteger el capital y darlo por hecho durante al menos tres décadas de jubilación.

Sin embargo, los expertos advierten que no es una fórmula perfecta ni sirve para todos por igual, ya que no toma en cuenta impuestos o comisiones y supone un horizonte de tiempo muy amplio que puede no aplicarse a cada caso específico.

Entidades financieras como BBVA también respaldan esta fórmula básica como un punto de partida útil, aunque subrayan que debe adaptarse a la situación personal de cada pensionista.

Por qué la regla del 4% genera debate entre expertos

Aunque la regla del 4% sigue siendo popular, especialistas en planificación de retiro matizan que no siempre se ajusta a la realidad de cada jubilado. Por un lado, los cambios en la esperanza de vida y las variaciones en los mercados financieros hacen que las retiradas fijas puedan resultar demasiado conservadoras o, en algunos casos, demasiado arriesgadas.

Además, esta metodología supone que los ahorros se usarán de forma uniforme durante toda la jubilación, sin tener en cuenta que en los primeros años la persona podría gastar más o menos según su estilo de vida o necesidades de salud.

Por ello, muchos asesores recomiendan complementar la regla con un análisis más personalizado de los gastos reales y las fuentes de ingreso disponibles, incluidas pensiones públicas o privadas.

Al mismo tiempo, los expertos financieros resaltan que mantener un fondo de emergencia tras la jubilación es tan importante como calcular el retiro anual. Invertir o reservar dinero equivalente a entre uno y tres años de gastos habituales permite afrontar imprevistos sin poner en peligro la estabilidad de las finanzas personales.

Todo ello indica que la cantidad que se puede gastar en un año de jubilación no es un número cerrado, sino un equilibrio entre las expectativas de vida, los ingresos recurrentes y la cantidad de ahorro disponible al comenzar el retiro.

Cómo adaptar las recomendaciones a la realidad española

En España, el contexto de la jubilación implica considerar no solo los ahorros personales, sino también el sistema de pensiones públicas y la evolución de la esperanza de vida. Según estimaciones recientes, la edad de jubilación y los requisitos de cotización se han incrementado gradualmente en las últimas décadas, estabilizando la relación entre años cotizados y cuantía de la pensión.

Los gastos anuales de un jubilado español variarán enormemente según su lugar de residencia, estilo de vida y si dispone de ingresos adicionales como alquileres o planes de pensiones privados. Por ejemplo, estudios sobre el coste de vida en diferentes regiones señalan que vivir de forma confortable en España puede requerir entre 1500 euros y 2800 euros al mes, dependiendo de si se reside en una gran ciudad o una zona menos urbanizada.

Aplicando esta referencia a un año completo, muchos jubilados podrían necesitar entre 18.000 euros y 33.600 euros al año para mantener un nivel de vida estable, aunque estas cifras son orientativas y deben ajustarse a cada caso personal.

Otra cuestión clave para los jubilados en España es la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas a largo plazo, ya que las proyecciones apuntan a un incremento del gasto público en pensiones en las próximas décadas por el envejecimiento de la población.

Aplicar una técnica sencilla permite a muchos jubilados gestionar mejor sus recursos desde el inicio del retiro.

Por estos motivos, muchos asesores recomiendan a los futuros pensionistas combinar la regla del 4% con un plan financiero personalizado, que incluya análisis de gastos proyectados, expectativas de vida y posibles fuentes de ingresos adicionales.

Los trabajadores próximos a la jubilación deben plantearse no solo cuánto dinero pueden gastar como máximo al año, sino también cómo organizar sus finanzas para adaptarse a un entorno económico cambiante y asegurar que sus recursos alcancen toda su etapa de jubilado.