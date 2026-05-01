Recientemente, una investigación en la Antártida llevó a la identificación de formas de vida marina previamente no registradas, en una de las áreas menos estudiadas del mundo. Este hallazgo ha suscitado gran interés entre los investigadores debido a las características físicas inusuales de los organismos descubiertos. Dicha revelación ocurrió durante una campaña de exploración científica en el continente antártico y fue notificado a la comunidad científica global por la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC) en el mes de septiembre. Los expertos señalaron que estas especies son desconocidas para la biología moderna, lo que abre nuevas perspectivas de investigación en el ámbito de la biodiversidad extrema. El investigador Jan Strugnell, de la Universidad James Cook, enfatizó la relevancia científica del hallazgo tras una exhaustiva campaña en aguas antárticas. Como explicó, las muestras recolectadas evidencian una diversidad biológica considerablemente mayor a la prevista, con evidencias claras de organismos que podrían no haber sido descritos hasta el presente. Durante el análisis preliminar, el equipo identificó formas de vida marinas extremadamente inusuales, algunas de las cuales carecen de precedentes en registros científicos. Estas observaciones refuerzan la noción de que la Antártida aún alberga ecosistemas poco explorados, capaces de ofrecer información crucial sobre la evolución y adaptación de las especies ante condiciones extremas. Durante la campaña, el equipo llevó a cabo una travesía de seis días a bordo del rompehielos RSV Nuyina, una misión meticulosamente planificada que se centró en tareas de medición y muestreo ambiental. El descubrimiento de ejemplares inusuales no estaba contemplado entre los objetivos iniciales, dado que el itinerario se previó culminar a mediados de año sin exploraciones biológicas extraordinarias. La expedición tuvo como eje central examinar el impacto del aumento de la temperatura en el Océano Antártico y supervisar el comportamiento del glaciar Denman, reconocido como uno de los más estudiados por la comunidad científica. Este glaciar presentó un retroceso cercano a los 5 kilómetros entre 1996 y 2018, lo que lo ubica entre las áreas con deshielo más acelerado de la región. La profesora Delphine Lannuzel, del Centro Australiano para la Excelencia en Ciencias Antárticas, proporcionó una explicación científica respecto a uno de los fenómenos observados. Ella indicó que la presencia elevada de hierro podría estar relacionada con el inusual color de ciertos icebergs. “Estos óxidos de hierro absorben la luz azul, lo que genera esa tonalidad particular”, detalló la investigadora al describir el comportamiento óptico del hielo en esa área. "Para lograr comprender con precisión cuánta energía térmica entra en la plataforma de hielo, es esencial estar lo más próximos posible a entender estos procesos y propiedades del océano“, manifestaron los autores del estudio, quienes también tuvieron la oportunidad de observar un iceberg de tono jade, un fenómeno poco habitual durante este tipo de expediciones. Los descubrimientos constituyeron un progreso notable para la biología marina, incluyendo dos organismos identificados y uno que aún carece de una denominación científica. Los avances en este campo son de gran relevancia para comprender la biodiversidad y los ecosistemas marinos.