Estados Unidos exigirá la tarjeta Real ID a los ciudadanos que cumplan esta condición

La administración de Donald Trump exigirá el cumplimiento de un nuevo requisito obligatorio para entrar legal a Estados Unidos. Se trata de la presentación del Real ID, el cual será pedido a partir del 1 de febrero de 2026, con el fin de ampliar los filtros de seguridad de los aeropuertos.

Quienes no lo tengan deberán pagar USD 45 para poder continuar con su viaje, de acuerdo con la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Con esta nueva tarifa, el gobierno busca acelerar su adopción al momento de viajar.

Estados Unidos exigirá la tarjeta Real ID para ingresar legal al país

Cabe destacar que dicho documento es solicitado desde mayo de este año, aunque hasta el momento los pasajeros pueden volar sin el mismo si aceptan revisiones adicionales.

¿Qué es la tarjeta REAL ID?

Se trata de una identificación estatal que cumple con estándares federales de seguridad establecidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Aunque cada estado emite su propio diseño, todos deben seguir los mismos controles estrictos de verificación de identidad y residencia.

El documento migratorio se reconoce por la estrella blanca dentro de un círculo amarillo, un distintivo que puede variar ligeramente según el estado.

Su implementación estaba prevista para 2008, pero fue postergada en varias ocasiones por motivos técnicos y presupuestarios. Finalmente, en mayo de 2025 comenzó a exigirse en aeropuertos, inicialmente sin sanciones económicas.

¿Qué se puede hacer con el REAL ID?

El gobierno estadounidense informa que dicho documento funciona para:

Abordar vuelos nacionales dentro de Estados Unidos.

Ingresar a instalaciones federales , como edificios gubernamentales y oficinas de seguridad.

Acceder a instalaciones nucleares, ya sea como personal autorizado o visitante con permisos especiales.

Aquellos extranjeros que no cuenten con este documento migratorio deberán someterse a inspecciones adicionales y, desde 2026, cubrir la nueva tarifa.

¿Cómo obtener el Real ID?

El trámite se realiza en una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de tu estado. Debes acudir con:

Documentos originales que acrediten tu identidad.

Tu número de Seguro Social.

Dos comprobantes de domicilio.

Es recomendable agendar una cita para evitar largas filas de espera.

El mismo será exigido para los ciudadanos americanos que vuelen dentro del país y para las personas que necesiten ingresar a las instalaciones federales o nucleares.