Cada año, miles de contribuyentes en México pierden la oportunidad de deducir gastos personales o, peor aún, se exponen a multas por un descuido que parece mínimo, pero que el SAT considera clave. El problema no está en gastar, sino en cómo se factura ese gasto.

El “tonto error” es usar incorrectamente el CFDI, es decir, pedir la factura con un uso que no corresponde al tipo de gasto realizado. Aunque el desembolso sea válido, si el CFDI no está bien clasificado, el SAT simplemente no lo toma en cuenta en la Declaración Anual 2025.

El propio Servicio de Administración Tributaria lo advierte de forma clara: “Recuerda verificar que el uso del CFDI en tu factura corresponda al tipo de gasto realizado para que puedas aplicarlo correctamente en tus deducciones personales”.

Ignorar este detalle puede traducirse en deducciones rechazadas, diferencias de impuestos y sanciones económicas.

¿Qué es el CFDI y por qué es clave en tus deducciones?

El CFDI, Comprobante Fiscal Digital por Internet, es la factura electrónica que respalda tus ingresos y gastos ante el SAT. Para que un gasto sea deducible, no basta con tener la factura: debe tener el uso correcto, de acuerdo con la naturaleza del gasto.

Según la información oficial del SAT y Hacienda, estos son los gastos deducibles más comunes y el uso del CFDI que debe aparecer en cada caso:

D01 – Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios

Consultas psicológicas, consultas nutricionales, análisis clínicos, radiografías, lentes graduados y cirugías.

D02 – Gastos médicos por incapacidad o discapacidad

Compra o alquiler de aparatos de rehabilitación o prótesis por incapacidad o discapacidad.

D03 – Gastos funerales

Servicios y gastos funerarios.

D04 – Donativos

Donativos a instituciones autorizadas por la Federación.

D05 – Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios

Intereses de créditos hipotecarios destinados a casa habitación.

D06 – Aportaciones voluntarias al SAR

Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.

D07 – Primas por seguros de gastos médicos

Pagos de seguros de gastos médicos.

D08 – Gastos de transportación escolar obligatoria

Transporte escolar exigido por la institución educativa.

D09 – Depósitos en cuentas para el ahorro o planes de pensiones

Depósitos en cuentas personales y especiales para el ahorro o pago de primas relacionadas con jubilación o retiro.

D10 – Pagos por servicios educativos (colegiaturas)

Colegiaturas en instituciones educativas autorizadas.

Un CFDI mal clasificado, aunque el gasto sea real, no es deducible.

Multas y sanciones por errores en la Declaración Anual

El uso incorrecto del CFDI no solo implica perder deducciones. Si deriva en errores u omisiones en la Declaración Anual, el SAT puede imponer multas económicas importantes.

De acuerdo con la autoridad fiscal, estas son algunas sanciones aplicables:

De 1,400 a 17,370 pesos

Por cada obligación no declarada de manera espontánea dentro del plazo correspondiente.

De 1,400 a 34,730 pesos

Por cada obligación al presentar declaraciones, avisos o solicitudes fuera del plazo señalado en un requerimiento o por incumplirlo.

De 14,230 a 28,490 pesos

Por no presentar declaraciones por internet estando obligado, hacerlo fuera de plazo o no atender requerimientos fiscales.

El SAT aclara que “si no cumples dentro del plazo que se indica en el requerimiento procede una multa adicional” y que, si existe saldo a cargo, deberás pagar impuesto, actualización y recargos.

La autoridad recuerda que los adeudos fiscales pueden enviarse a las Sociedades de Información Crediticia, afectando el historial financiero del contribuyente.

La instrucción del SAT invita a revisar el uso correcto del CFDI no es un trámite menor. Es la diferencia entre aprovechar tus deducciones personales o enfrentar un problema fiscal, y una multa, totalmente evitable.