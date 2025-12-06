De cara al Mundial 2026, estas restricciones podrían generar tensiones entre la demanda turística y la disponibilidad de transporte regulado en aeropuertos de CDMX.

El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desató confusión entre usuarios, luego de que se viralizara la idea de que Uber dejaría de operar por completo en la Ciudad de México. Las autoridades federales aclararon que la resolución solo aplica a aeropuertos, donde Uber y otras apps “no cuentan con autorización” para recoger o dejar pasajeros, según la SICT.

Aun así, el debate en torno a la seguridad y continuidad de Uber en CDMX creció por la presencia de operativos y la incertidumbre sobre posibles sanciones, mientras la propia plataforma apeló a la suspensión judicial que le permitiría seguir operando.

Conductores de Uber en la mira.

Esto dice exactamente el comunicado de la SICT

El documento oficial de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, SICT, reiteró que “los servicios que se brindan a través de las empresas de aplicación no cuentan con autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios de transportación”.

La dependencia recalcó que la suspensión otorgada por el juzgado “evita operativos arbitrarios o discriminatorios, pero no implica una autorización”, dejando claro que el estatus legal no ha cambiado.

La SICT también recordó que los usuarios pueden seguir utilizando taxis autorizados, servicios turísticos y autobuses regulados en aeropuertos, manteniendo la exclusividad del transporte concesionado en zonas federales.

Aeropuerto Benito Juárez Ciudad de México. Fuente: archivo.

¿Habrá multas o sanciones para quienes usen Uber?

Las fuentes oficiales no detallan nuevos montos ni sanciones específicas para pasajeros o conductores que utilicen Uber en aeropuertos.

La SICT únicamente aclara que los operativos de la Guardia Nacional seguirán vigentes bajo la Ley de Caminos y Autotransporte Federal, sin precisar multas adicionales.

En otras palabras, no existe un castigo nuevo para los usuarios, pero las apps continúan sin autorización formal para operar en aeropuertos, lo que mantiene el riesgo de detenciones o sanciones para conductores.

Las medidas de seguridad que ofrece Uber para sus usuarios

La plataforma reiteró que su servicio se construyó con la seguridad como eje central, integrando funciones que buscan prevenir incidentes y mantener al usuario acompañado digitalmente en cada viaje.

Uber asegura que todos los socios conductores pasan una verificación de antecedentes penales y evaluaciones periódicas, además de contar con cobertura de seguro para proteger a los pasajeros.

La app de Uber también incorpora herramientas como el botón para contactar a las autoridades, el Centro de Seguridad, la opción “Compartir mi viaje” y un equipo de soporte 24/7 para atender cualquier incidente de seguridad.

Uber sigue en la mira de la justicia

Impacto para los turistas rumbo al Mundial 2026

De cara al Mundial 2026, estas restricciones podrían generar tensiones entre la demanda turística y la disponibilidad de transporte regulado en aeropuertos de CDMX.

Mientras Uber insiste en que permitir su operación ayudaría a “eficientar la movilidad”, los visitantes podrían enfrentar mayor tiempo de espera y menos opciones al llegar al país, pero primará su propia seguridad física y financiera.