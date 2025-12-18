El apoyo económico que entrega la Beca Gertrudis Bocanegra es un monto bimestral de 1.900 pesos

Una de las nuevas apuestas para la construcción de un México más justo y equitativo para todos, el Gobierno de Claudia Sheinbaum junto a la Secretaría de Educación Pública, SEP, lanzaron la nueva beca de apoyo para el transporte de estudiantes universitarios de Michoacán, Gertrudis Bocanegra.

El Gobierno de México y la SEP informaron que “ya está disponible el registro a la beca de apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra”. Las inscripciones a esta beca hace parte de las políticas públicas en educación y bienestar que la mandataria Claudia Sheinbaum implementa en su gobierno.

Las inscripciones están abiertas para alumnos universitarios en Michoacán con formulario abierto del 15 al 21 de diciembre. Atención porque quedan pocos días.

La entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar será gradual a partir de enero, y cada plantel educativo informará la fecha y el lugar exactos.

¿Cuánto entrega la beca Gertrudis Bocanegra?

El apoyo económico que entrega la Beca Gertrudis Bocanegra es un monto bimestral de 1.900 pesos, sumando así un total al año de 11.400 pesos. El Gobierno de México aclaró que la Beca Gertrudis Bocanegra no es para todos los niveles académicos y solo aplica, de forma inicial, “a estudiantes de nivel Educación Superior”.

Para iniciar el registro a esta beca solo es necesario contar con los siguientes documentos:

Comprobante de domicilio vigente

Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor (si es menor de edad).

Para saber cómo y cuándo se entrega el dinero de la Beca Gertrudis Bocanegra, el Gobierno Federal indicó que “La información de fechas, montos y entrega de la beca, se publicará en medios oficiales de la Coordinación Nacional, una vez consolidada la información que se proporcionó”.

Documentos adicional para completar el registro a la Beca Gertrudis Bocanegra

“Es un apoyo económico dirigido a estudiantes de Educación Superior, en el Estado de Michoacán, que cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes, con el propósito de impulsar el desarrollo, seguridad y bienestar de los jóvenes”, remarcó el Gobierno.

Requisitos del estudiante:

1. CURP (Consúltala aquí).

2. Clave de Centro de Trabajo CCT (Consulta tu escuela aquí).

3. Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a

tres meses).

4. Si es menor de edad, serán necesarios los datos de la madre, padre o tutor.

Requisitos de la madre, padre o tutor

1. CURP (Consúltala aquí).

2. Número de celular.

3. Correo electrónico (opcional).

4. Identificación oficial digitalizada. (INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte vigente o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Está dirigida a estudiantes de Michoacán de hasta 29 años cumplidos que cursan estudios en instituciones de educación superior consideradas susceptibles de atención. Gobierno de México

¿Cómo y dónde hacer el registro de la Beca Gertrudis Bocanegra?

Recuerda que es necesario contar con acceso a la plataforma Llave MX.

1. Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX.

2. Registra tus datos de estudiante.

3. Si eres menor de edad, registra los datos de tu madre, padre o tutor(a).

4. Descarga tu comprobante de registro.

5. ¡Listo! La información entra en etapa de validación para continuar con el proceso.