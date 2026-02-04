La medida forma parte de una política de justicia fiscal impulsada desde la Tesorería capitalina, con el objetivo de garantizar que quienes más lo necesitan mantengan sus ingresos protegidos frente al aumento del costo de vida.

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó nuevos beneficios fiscales para 2026 que impactarán directamente en el bolsillo de los sectores más vulnerables. La medida incluye descuentos en servicios clave como barrido, alumbrado, predial y agua.

El anuncio forma parte de una política de justicia fiscal que busca aliviar la carga impositiva de quienes tienen ingresos fijos o limitados, en un contexto de aumento sostenido del costo de vida en la capital.

Quiénes tendrán descuentos clave en servicios en la CDMX

Los descuentos en los servicios mencionados estarán destinados a adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras, pensionados y jubilados que vivan en la Ciudad de México. El beneficio busca reducir el impacto de las contribuciones locales en hogares con ingresos fijos o limitados.

La medida forma parte de una política de justicia fiscal impulsada desde la Tesorería capitalina, con el objetivo de garantizar que quienes más lo necesitan mantengan sus ingresos protegidos frente al aumento del costo de vida.

Desde el Gobierno de la CDMX señalaron que la medida apunta a una mayor equidad tributaria, evitando que la carga impositiva recaiga sobre los sectores más vulnerables. La iniciativa se integra a una estrategia de acompañamiento social que combina alivio fiscal y acceso a servicios básicos.

Descuentos en predial y agua: cuánto se pagará y quiénes acceden

Entre los beneficios destacados se encuentra el pago del impuesto predial por un monto fijo de 68 pesos para los grupos alcanzados por el programa, una reducción considerable frente a las tarifas habituales.

A esto se suma un descuento del 50% en el servicio de agua, con el objetivo de aliviar uno de los gastos básicos del hogar.

Las medidas estarán vigentes durante 2026 y forman parte del paquete de estímulos fiscales impulsado para cuidar el poder adquisitivo de los contribuyentes más vulnerables.

Justicia fiscal y alivio al bolsillo: el plan del Gobierno de la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México señaló que los nuevos beneficios fiscales forman parte de una política orientada a la justicia tributaria y al cuidado del ingreso de los sectores más vulnerables. El objetivo es lograr una distribución más equitativa de la carga impositiva en la capital.

Desde la Tesorería capitalina subrayaron que los descuentos fueron pensados para aplicarse de forma sencilla y directa, sin trámites complejos .

Con este esquema, la administración local apunta a que 2026 represente un alivio económico para miles de familias, con mayor previsibilidad y un enfoque social en la política fiscal.