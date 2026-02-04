El avance científico marcaría un antes y un después frente al tratamiento de uno de los cánceres más agresivos y con peor pronóstico.

La Fundación Cris Contra el Cáncer, referente de la investigación oncológica en España, logró un avance sin precedentes en la lucha contra uno de los cánceres más agresivos y letales. Mediante una combinación específica de fármacos, consiguieron eliminar por completo tumores de páncreas en modelos experimentales.

El hallazgo fue calificado como un avance clave para la medicina y abre la puerta a nuevas estrategias terapéuticas para una enfermedad que, hasta ahora, tiene opciones de tratamiento muy limitadas.

Desarrollan un avance histórico contra el cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas es uno de los más difíciles de tratar por su rápida progresión y resistencia a los tratamientos convencionales, ya que suele diagnosticarse en etapas avanzadas. Esto, generalmente, reduce de forma significativa las posibilidades de supervivencia.

En ese escenario, el nuevo estudio marca un quiebre en el abordaje de la enfermedad, al lograr la eliminación completa de los tumores, un resultado inédito hasta ahora. Para la comunidad científica, el avance es considerado histórico porque demuestra que dicha patología puede atacarse de manera eficaz desde distintos frentes.

Cómo funciona la combinación de fármacos que eliminó los tumores

La investigación se basó en una combinación de tres fármacos que actúan sobre mecanismos clave del cáncer de páncreas: daraxonrasib, que inhibe el oncogén KRAS; afatinib, ya utilizado en otros tipos de cáncer; y SD36, que degrada la proteína STAT3. En conjunto, la estrategia bloquea varias vías que permiten el crecimiento y la supervivencia del tumor.

Según el estudio, esta combinación evita que las células tumorales desarrollen resistencia al tratamiento. En los modelos preclínicos, los tumores fueron eliminados por completo, un resultado que los investigadores calificaron como excepcional.

Qué significa este hallazgo y cuáles son los próximos pasos

Si bien los resultados son alentadores, los investigadores aclararon que el avance todavía se encuentra en una etapa experimental y deberá ser evaluado en ensayos clínicos. De confirmarse en pacientes, el enfoque podría modificar de manera significativa el tratamiento del cáncer de páncreas y mejorar su pronóstico.

El hallazgo también refuerza la importancia de las terapias combinadas en oncología y abre nuevas expectativas en la búsqueda de tratamientos más eficaces frente a uno de los tumores más letales.