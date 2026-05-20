Mientras la industria automotriz global apuesta por la electrificación, un grupo de jóvenes ingenieros demostró que los motores tradicionales todavía tienen mucho para aportar.

Estudiantes de la Universidad Brigham Young, en Utah, construyeron un vehículo para competir en la Shell Eco-marathon con un rendimiento extraordinario: 911 kilómetros por litro.

Aunque llamarlo “automóvil” en sentido estricto no sería del todo preciso, los números hablan por sí solos.

El vehículo ultra ligero de solo 49 kilos que puede transitar hasta 911 kilómetros con solo un litro de nafta

El vehículo, bautizado como Supermileage, es una suerte de cruce entre triciclo y automóvil. Está fabricado en fibra de carbono, pesa apenas 49 kilos y tiene espacio únicamente para una persona de no más de 1,63 metros de estatura y 54 kilos de peso.

Más eficiente que los autos chinos | Grupo de estudiantes desarrollan vehículo ultraligero de solo 49 kilos capaz de recorrer más de 900 kilómetros con menos de un litro de combustible . X/@PolyEngineering

Cada detalle fue pensado para reducir el peso al mínimo. En lugar de un tanque de combustible convencional, el motor se alimenta de etanol desde un recipiente de apenas 30 mililitros. Las pruebas se realizaron en el Indianapolis Motor Speedway, a lo largo de un recorrido de 16 kilómetros.

La aerodinámica y la ligereza del conjunto son los pilares de su desempeño. Sin embargo, factores externos como el viento de frente o lateral pueden afectar considerablemente su autonomía.

Lo que 911 km/l significan en la práctica

Con ese rendimiento, el Supermileage podría recorrer, en teoría, la distancia entre la Ciudad de México y Guadalajara con un solo litro de combustible. La contra es que su velocidad máxima está limitada a 37 km/h , lo que convierte ese hipotético viaje en una travesía de muchas horas.

¿El Supermileage será mejor que los autos eléctricos de China?

En definitiva, esta invención no es más que un experimento de ingeniería que no busca reemplazar al automóvil cotidiano, sino demostrar hasta dónde puede llegar la eficiencia de la combustión interna cuando el diseño lo lleva al extremo.

Para comparar el modelo creado por estudiantes universitarios con la industria automotriz eléctrica de China se debe comprender que el primero es un prototipo de competencia; los otros, autos de producción en serie.

Sin embargo, el Supermileage y los eléctricos chinos representan visiones radicalmente distintas de la eficiencia.

El equipo Supermileage de Cal Poly está trabajando actualmente en dos proyectos para competir en el Shell Eco-marathon, incluyendo la fabricación de un vehículo Urban Concept y la implementación de mejoras a un vehículo prototipo X/@PolyEngineering

El vehículo universitario lleva la combustión interna al límite absoluto bajo condiciones controladas; los fabricantes chinos, en cambio, desarrollan autos de uso cotidiano que pueden transportar pasajeros a velocidades normales y cargarse en minutos.