Durante años, el Hot Sale en México estuvo asociado casi automáticamente con pantallas, celulares, consolas y electrodomésticos. La temporada de descuentos digitales era, sobre todo, un escaparate para la electrónica de consumo. Pero esa narrativa comienza a cambiar. Para 2026, las aerolíneas y las plataformas de viajes están empujando otra lógica: el Hot Sale ya no sólo vende productos, vende experiencias.

Aeroméxico es uno de los ejemplos más visibles de esta transformación. Su estrategia para la temporada de descuentos deja ver un cambio importante en la manera en que las empresas entienden el comercio electrónico: más que competir únicamente por precio, buscan construir ecosistemas digitales alrededor del consumidor.

El discurso de la aerolínea se enfoca en conceptos como experiencias, viajes internacionales, recompensas y beneficios exclusivos. El tono de la campaña es claramente premium y lifestyle, lejos de la narrativa “low-cost” que domina buena parte del mercado aéreo regional. En lugar de centrar la comunicación en boletos baratos, Aeroméxico insiste en beneficios adicionales, membresías y personalización del viaje.

La empresa también empuja el uso de su aplicación móvil y de Aeroméxico Rewards, reflejando cómo las campañas de Hot Sale funcionan cada vez más como herramientas de fidelización y captura de datos. El objetivo ya no es sólo cerrar una venta inmediata, sino mantener al usuario dentro del ecosistema digital de la marca.

Otro elemento relevante es el énfasis en el llamado upselling, es decir, la venta de servicios complementarios alrededor del vuelo. En las promociones aparecen constantemente referencias a selección de asientos, equipaje documentado, upgrades de cabina, seguros y otros extras que incrementan el valor final de la compra. El boleto de avión deja de ser el único producto; el negocio está en todo lo que rodea la experiencia de viaje.

Además, las aerolíneas están aprovechando el auge del financiamiento digital. Meses sin intereses, promociones bancarias, recompensas y pagos diferidos forman parte central de la conversación comercial. En otras palabras, el Hot Sale se convierte también en una plataforma para financiar vacaciones y viajes internacionales.

El contexto favorece esta estrategia. De acuerdo con referencias citadas sobre la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), Hot Sale 2025 habría generado más de u$s 42,700 millones en ventas, con un ticket promedio cercano a 1,100 pesos. Dentro de ese crecimiento, la categoría de viajes aparece recurrentemente entre las más observadas hacia 2026.

La apuesta de las aerolíneas responde también a un cambio en el comportamiento del consumidor posterior a la pandemia. El gasto aspiracional parece haberse desplazado de bienes físicos hacia experiencias. Viajar, asistir a conciertos o tomar vacaciones se ha convertido en una prioridad emocional para muchos consumidores, incluso en un entorno de inflación y desaceleración económica.

En ese escenario, el Hot Sale deja de ser únicamente una guerra de descuentos para convertirse en un escaparate de turismo digital, financiamiento y consumo aspiracional. Y las aerolíneas parecen decididas a tomar pista como una de las categorías más agresivas del comercio electrónico mexicano.