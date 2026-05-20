Del 25 de mayo al 2 de junio se realizará la edición 2026 del HotSale, con una expectativa de venta alcanza MXN $46,000 millones, y donde 80% de los internautas mexicanos planea hacer al menos una compra, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO).

Pero el dinero tiene que ir del punto A al punto B, y es aquí donde la banca tradicional todavía tiene una amplia ventaja en relación con las fintechs que han invadido el país.

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De acuerdo con Pedro Freixas, director de Soluciones Digitales y de Negocio de Banamex, el crecimiento de los clientes digitales del banco se ha mantenido en doble dígito en los últimos 5 años hasta alcanzar 20 millones de clientes totales, de los cuáles 72% son clientes digitales activos.

Por si fuera poco, el directivo mencionó que actualmente 94% de las transacciones financieras de Banamex son a través de canales digitales.

“Esto significa que hemos crecido año con año a un ritmo de +20% impulsado por el aumento en la adopción digital de nuestros clientes, adicional a que hemos incorporado funcionalidades que hacen que las transacciones diarias sean cada vez más fáciles e intuitivas”, aseguró.

El caso de Banorte es similar, y su crecimiento fue impulsado particularmente por el confinamiento de la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con Rafael Fragoso, director ejecutivo de Banca Digital de Grupo Financiero Banorte, la proporción de clientes digitales de Banorte se ha duplicado desde 2020, al cierre del 1T26 Banorte tiene 10.2 millones de clientes digitales. Actualmente, 70% de los clientes activos están digitalizados.

“Este crecimiento tuvo un mayor énfasis en 2020 y 2021 derivado por la pandemia y en los años siguientes se mantuvieron con crecimientos de alrededor de 20% adicional año con año”, mencionó.

Además, al cierre de 2025, más del 85% de las transacciones totales de Banorte fueron realizadas por los diferentes canales digitales, tanto de personas físicas como de personas morales.

“Esto ha representado una eficiencia para la institución, migrando algunas operaciones de sucursales y del centro de contacto hacia nuestros canales digitales”, aseguró el directivo.

BBVA México, el banco más grande del país por activos, alcanzó en octubre del año pasado 27 millones de clientes digitales y superó mil 111 millones de accesos mensuales en febrero de este año, un alza de 27% frente a octubre.

“En los cinco meses posteriores al relanzamiento, acumuló 4,435 millones de accesos y mostró avances en adopción de funcionalidades personalizadas”, abundó el banco.

Estrategias digitales

Los bancos tradicionales no piensan quedarse atrás en la lucha por el dinero electrónico con diferentes estrategias para incrementar la adopción de la tecnología, la mayoría de ellas, basadas en mejorar la experiencia del cliente.

Pedro Freixas mencionó que Banamex se enfoca en la modernización del tech shack con el objetivo de mejorar las interacciones con los clientes, tener mayor escalabilidad de nuestras soluciones y garantizar la seguridad en todas las interacciones.

Por su parte, Banorte se ha centrado en la atención al cliente, así como en la atención personalizada.

“Hoy las experiencias digitales permiten que los clientes realicen más de 200 diferentes operaciones por medio de nuestros canales digitales como Banorte Móvil, Banorte por Internet, Banorte en su Empresa y Banca Digital PYME de Banorte”, detalló Rafael Fragoso.

HotSale, la apuesta de medio año

Aunque los bancos no quisieron adelantar sus estrategias de valor para la temporada de descuentos digitales, coincidieron en que realizarán promociones basadas en sus ventajas competitivas frente a las fintech y los neobancos.

Banamex detalló que la apuesta de valor se concentrará en sus productos y canales digitales “donde los beneficios exclusivos estarán enfocados en compras digitales”, dijo Freixas.

Por su parte, Rafael Fragoso mencionó que si bien las fintechs han sido un catalizador positivo para la innovación en el sector, la banca mantiene ventajas únicas cuando se trata de escalabilidad, profundidad de servicios y gestión integral del riesgo.

“En Banorte nos distinguimos por ofrecer las mejores ofertas y promociones para nuestros clientes durante las diversas ventas especiales de cada año. En este Hot Sale no será diferente, prometemos grandes sorpresas”, dijo.