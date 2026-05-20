El comercio electrónico es una fuerza macroeconómica imparable. “El comercio electrónico a nivel global, si fuera una economía, sería la economía de uno de los tres países más importantes del mundo, que se ubica justo después de Estados Unidos y China”, afirma Pierre-Claude Blaise, CEO de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), quien está detrás de Hot Sale, la campaña más importante para impulsar el e-commerce en México.

Blaise destaca que para hablar de cómo Hot Sale pasó de ser una campaña para incentivar las compras online, hace 13 años, a mover la aguja de la economía mexicana, es necesario hablar del alcance global del e-commerce.

A nivel global, el e-commerce crece al doble de velocidad que el comercio físico. Mientras el retail tradicional crece cerca de un 4%, el e-commerce supera el 8%, comparte.

En cuanto a participación de mercado, prosigue Blaise, actualmente representa el 20% de las ventas totales del comercio a nivel global.

El e-commerce tiene un gran impacto en el ecosistema empresarial ya que aglutina diversas verticales como IA, logística, plataformas y métodos de pago.

Huella del e-commerce en la economía de México

En México, el e-commerce se ha consolidado como un motor de crecimiento económico. Blaise afirma que ya representa el 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con datos de la AMVO, se realizan entregas diarias en más de 30 ciudades y algunas plataformas logran entregar más de 5,000 productos en menos de 15 minutos.

Hoy el 7.7% del canal minorista en el país ya se vende en línea. El canal online ha potenciado las ventas también en tiendas físicas. Blaise resalta que 7 de cada 10 mexicanos combinan el canal físico y el digital en su proceso de compra.

“El comercio electrónico no es un canal de venta, en realidad es un canal de preparación a la compra, es un puente para el comercio físico”, resalta.

El impacto de Hot Sale

Desde su creación en 2014, el objetivo de Hot Sale mutó de educar sobre el canal digital a acompañar los hábitos del comprador mexicano, quien es inherentemente omnicanal. En esta edición, sólo el 12% comprará exclusivamente online, mientras que el 76% lo hará en internet y en tiendas físicas, según el estudio Pulso Hot Sale 2026, de la AMVO.

Esto ha ocasionado que la derrama económica sea mayor. Mientras en la primera edición, en 2014, la campaña logró ventas de MXN $375 millones de pesos, en 2025 las ventas totales alcanzaron la cifra histórica de MXN $42,725 millones de pesos, lo que representó un incremento del 23.7%. Esta vez, de nueva cuenta, se esperan crecimientos por encima de ese porcentaje.

El Hot Sale ha evolucionado de ser una semana de descuentos en internet a ser una herramienta de preparación para la compra que impacta directamente en las tiendas físicas. En esta treceava edición se estima que participen 700 empresas.

Según la AMVO, el retorno de la inversión (ROI) en promedio es de MXN$2.8 pesos por cada peso invertido. Pero puede ser incluso más, durante la edición de 2025, el 32% de las empresas participantes declaró haber ganado cuatro veces o más (por cada peso que invirtieron, ganaron $4 o más). En contraste con el 6% que dijo haber recuperado menos de un peso por cada peso invertido.

La campaña actúa como un catalizador para profesionalizar a las empresas. Blaise utiliza la analogía de la Copa del Mundo para explicar que así como el Mundial de Fútbol está obligando a México a mejorar su infraestructura, el Hot Sale impulsa a los negocios a mejorar sus procesos internos, cuyas mejoras quedan permanentemente.

La asociación se ha enfocado en generar conocimiento y detectar en qué etapa de madurez está cada empresa –desde el reactivo hasta el líder en vanguardia– para guiarlas.

Aunado a esto, Blaise resalta que Hot Sale funciona como un catalizador para la inclusión financiera. Al incentivar el uso de métodos de pago digitales frente al efectivo, el evento genera una mayor recaudación de impuestos para el país y un incremento en la formalidad de la economía.

Además, como beneficio adyacente, Hot Sale también ha presionado para que el ecosistema fintech e bancario innove y ofrezca mejores servicios a la población no bancarizada.

Para no dejar fuera de esta temporada de descuentos y promociones a los no bancarizados, las instituciones financieras han desarrollado cada vez más métodos de pago alternativos. De hecho, ya el 40% de los compradores del Hot Sale demandan financiamiento alternativo a las tarjetas de crédito tradicionales, según el estudio de la AMVO.

Si bien Hot Sale nació como una campaña para que más personas se atrevieran a comprar en línea, su huella se ha expandido a otras industrias y ha profesionalizado a las empresas de todos los tamaños en temas de logística, manejo de datos, publicidad, métodos de pago, entre otros aspectos de los negocios.

Volviendo a la analogía del Mundial, “el objetivo es ganar la Copa del Mundo, en este caso vender más en línea, pero es un pretexto para mejorar todos los procesos de la empresa”, concluye Blaise.