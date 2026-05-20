Durante el Hot Sale, el uso de esquemas de “compra ahora, paga después” registrará un crecimiento relevante y se consolidará como una alternativa de financiamiento para consumidores sin tarjeta de crédito, afirmó Lisset May Cervantes, vicepresidenta senior de Ventas en Kueski, en entrevista con El Cronista, en un entorno donde 8 de cada 10 internautas planean realizar compras, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

La directiva explicó que esta temporada se perfila como el segundo periodo más importante del año para la firma, solo por debajo del Buen Fin y la temporada navideña, debido al incremento en la intención de compra y la búsqueda de opciones de financiamiento.

“Lo que siempre vemos es que la gente en Hot Sale ya va a comprar, ya tiene una expectativa de compra importante, lo que ahora están buscando es una manera de financiar sus compras”, dijo.

Financiamiento sin tarjeta gana terreno

El avance de estos esquemas también responde a una brecha estructural en el sistema financiero mexicano: más del 60% de la población no cuenta con tarjeta de crédito, lo que limita su acceso a compras en línea.

En este contexto, el modelo de “compra ahora, paga después” permite ampliar el acceso al consumo digital, al no requerir instrumentos bancarios tradicionales ni el ingreso de datos sensibles en línea.

“Te acercamos a una población que es enorme en México, que no tiene acceso a una tarjeta de crédito o que no se siente cómoda poniendo sus datos en internet”, explicó May Cervantes.

Además de facilitar el acceso, e ste modelo también impulsa las ventas de los comercios, al elevar el ticket promedio entre 15 y 30%, al permitir que los usuarios difieran sus pagos.

Usuarios más analíticos y compras más planeadas

El perfil del consumidor también ha evolucionado. Si bien inicialmente este tipo de financiamiento era utilizado principalmente por jóvenes digitales, hoy se ha ampliado hasta usuarios de entre 48 y 50 años.

Asimismo, el comportamiento de compra se ha vuelto más sofisticado: el 63% de los usuarios combina compras en línea con tienda física, mientras que el 50% utiliza herramientas de inteligencia artificial para comparar precios antes de adquirir un producto.

“Ya se vuelve una compra mucho más estudiada, antes era más de impulso, hoy hay una investigación previa”, indicó.

En paralelo, el uso de estos esquemas se ha expandido a nuevas categorías. Aunque comenzó en moda y belleza, actualmente abarca marketplaces y supermercados, donde los consumidores realizan compras más integrales en un solo carrito.

Claves para comercios y crecimiento del sector

Para los comercios, diversificar métodos de pago se ha vuelto esencial. 9 de cada 10 consideran clave ofrecer distintas opciones, especialmente aquellas que no dependen del crédito tradicional.

Kueski, por ejemplo, ya está integrada en cerca del 38% de los principales comercios electrónicos del país y suma miles de nuevos negocios cada día.

“Si no has integrado métodos de pago alternativos, estás dejando fuera a una gran parte de la población”, advirtió la directiva.

Educación financiera y control del riesgo

Ante el entorno de tasas elevadas y presión en los ingresos, la firma reconoció el riesgo de sobreendeudamiento, aunque subrayó que el principal problema en México es la falta de educación financiera.

Para mitigar riesgos, el modelo evita intereses revolventes, ofrece opciones sin intereses a usuarios recurrentes y mantiene costos de mora limitados.

“Lo que buscamos es que la gente tenga un financiamiento, no que se endeude y no pueda pagar”, afirmó.

Además, la empresa mantiene controles internos de cobranza y evaluación de riesgo, con el objetivo de evitar prácticas agresivas y fomentar un uso responsable del crédito.

Un modelo en expansión

El “compra ahora, paga después” mantiene una tendencia de crecimiento a doble dígito en México, impulsado por la digitalización del consumo y la necesidad de financiamiento.

Hacia adelante, la compañía prevé expandirse a nuevas verticales, como salud, y seguir aprovechando herramientas de inteligencia artificial para evaluar usuarios y ampliar el acceso al crédito.

“Cada vez vamos a aceptar a más personas y ofrecerles soluciones que se adapten a sus necesidades”, concluyó May Cervantes.