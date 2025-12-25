Una usuaria y contribuyente ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT, puso relieve uno de los problemas más comunes que las personas físicas con obligación fiscal padecen de forman constante: la no entrega de facturación a tiempo.

Así quedó en evidencia uno de los problemas más comunes de los contribuyentes que deben tributar ante la Secretaría de Hacienda: “Pedí factura y se negaron porque ya pasaron 4 días, aún se encuentra dentro del mismo mes de consumo y es una obligación fiscal”, denunció la usuaria en X luego de una compra que hiciera en un café y puso en conocimiento al SAT.

Operativo | El SAT no perdonó y realizó un embargo masivo a mexicanos que no contaban con este documento (foto: archivo).

La respuesta del SAT a la negativa de los negocios de no entregar una factura

Ante la denuncia pública, el Servicio de Administración Tributaria confirmó que negarse a emitir una factura dentro del mismo ejercicio fiscal constituye una irregularidad. En su respuesta, el organismo fue categórico sobre la obligación de los comercios.

“Buen día, se trata de una práctica indebida de facturación, puedes solicitar tu CFDI durante el ejercicio fiscal en el cual se llevó a cabo la operación”, aclaró el SAT, al tiempo que recordó que el plazo no se limita a días posteriores a la compra.

El organismo fiscal también subrayó que “todas las personas físicas y morales se encuentran obligadas a emitir factura por las operaciones realizadas” y advirtió que, si el establecimiento se niega a entregarla, existe un mecanismo formal para iniciar un reclamo.

Cómo hacer la solicitud de conciliación de factura en el sitio del SAT

El SAT pone a disposición de los contribuyentes la Solicitud de conciliación de factura, un trámite digital que permite reportar a comercios que se niegan a emitir el CFDI correspondiente, aun cuando fue solicitado correctamente.

Desde el portal oficial del SAT, el contribuyente puede ingresar a la sección de Consulta de solicitudes de conciliación de factura, donde deberá capturar su RFC, contraseña y seleccionar el año y mes de la operación.

El sistema permite dar seguimiento a la solicitud y comunicarse directamente con la autoridad fiscal para resolver el incumplimiento.