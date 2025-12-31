Costco informó que al comenzar 2026 cerrará de manera simultánea sus 43 tiendas en México, situación que generó preocupación entre socios y clientes habituales. No obstante, la cadena precisó que se trata de un cierre temporal, sin relación con un retiro del país ni con dificultades económicas.

La medida responde al cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, que reconoce el 1 de enero como día de descanso obligatorio con motivo de la celebración de Año Nuevo. Por este motivo, las sucursales suspenderán actividades únicamente durante 24 horas.

Conoce los detalles de la suspensión temporal de Costco y planifica tus compras con anticipación para evitar grandes problemas.

¿Cuándo cerrará Costco en 2026?

Según lo comunicado por la empresa, todas las tiendas permanecerán cerradas el jueves 1 de enero de 2026 y reanudarán sus operaciones con normalidad el viernes 2 de enero, respetando su horario habitual.

Este cierre permitirá que el personal de Costco disfrute de un día libre con goce de sueldo, conforme a lo establecido por la legislación laboral vigente.

Horario de atención de Costco en fin de año

Además del cierre del primer día del año, Costco anunció que el miércoles 31 de diciembre de 2025 operará con un horario especial reducido , de 09 a 17.

De 09 a 10, el ingreso estará reservado para socios con membresía ejecutiva. Luego, el acceso se abrirá al resto de los socios.

La compañía recomendó planear con anticipación las compras de fin de año para evitar contratiempos.

Planes de expansión de Costco en México

La tienda reafirmó su compromiso con el mercado mexicano y adelantó que 2026 dará inicio a un plan de crecimiento a largo plazo. En octubre pasado, Mauricio Talayero, director de Finanzas de Costco México, señaló que la empresa prevé abrir nuevas sucursales en el país durante los próximos 20 años.

Entre los proyectos ya confirmados se encuentra el inicio de la construcción de una nueva tienda en la Ciudad de México en enero del próximo año, así como la apertura de una sucursal en General Escobedo, Nuevo León, durante el primer semestre del año. Esta última se perfila como la tienda más grande en el país y en América Latina.

La empresa adelantó que próximamente se darán a conocer más detalles sobre futuras aperturas en distintas regiones del país.