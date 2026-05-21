En esta noticia Entrega garantizada

Buen augurio

Tiendas Coppel tiene una apuesta fuerte por el HotSale de este año: quieren traer la euforia de los ‘door busters’ a México durante la temporada de descuentos por internet.

De acuerdo con Gloria Canales, directora corporativa de eCommerce y Omnicanalidad de Coppel, aseguró que el HotSale es la segunda temporada más grande de ventas para la tienda, que tiene más de 1,800 sucursales en el país, y ya está preparada con descuentos temporales que publicarán en su página de internet y su app, con el objetivo de acelerar las ventas en espacios de tiempo reducidos.

El objetivo, dice, es tener una euforia similar a la de la noche del jueves de Día de Gracias, cuando los estadounidenses hacen filas afuera de las tiendas para acaparar las ofertas del Black Friday.

“Tenemos descuentos directos que van del 30% al 40% en categorías críticas como son celulares, pantallas, especialmente ahorita con el Mundial, pantallas es una de las grandes que le estamos apostando, línea blanca y tenemos además unas promociones especiales que llamamos door boosters”, comentó en entrevista con El Cronista.

La apuesta es generar aproximadamente 150 promociones muy agresivas con descuentos directos y disponibilidad limitada. “Son exclusivas de un día, es decir, solo estarán vigentes, por ejemplo, el lunes o el martes, o hasta agotar existencias”, dijo.

Entrega garantizada

Uno de los retos para los que Coppel ya está listo es la entrega en domicilio de los productos que se compren durante el HotSale.

Para ello, Coppel cuenta con una infraestructura que incluye 27 centros de distribución, 11 oficinas de envío y una flota propia para entrega, especialmente en productos muy voluminosos.

Gloria Canales mencionó que los tiempos de entrega generales van de dos a cinco días hábiles, mismos que dependen de la distancia del domicilio a los centros de distribución, al tiempo que aseguró que cuentan con cobertura en 99% de los códigos postales del país.

“Para productos de volumen grande como refrigeradores, salas, televisiones, el tiempo de entrega se puede extender dos días, es decir, pudiera llegar hasta seis o siete días hábiles dependiendo del tipo de producto y sobre todo también dependiendo de la ubicación”, aclaró.

Buen augurio

El año pasado, las ventas de Coppel en el HotSale se incrementaron 56% y el mayor crecimiento se presentó en la app de la tienda.

Y aunque la temporada no ha empezado oficialmente, pues está programada para el 25 de mayo, Coppel ya tiene ofertas previas al HotSale, mismas que ya mostraron el doble que el año anterior, según Gloria Canales.

En este año y el anterior, la categoría de moda, es decir, ropa y zapatos, han sido las que alimentan el crecimiento de las ventas de Tiendas Coppel.