El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) lo confirmó: al igual que ocurrió en 2025, durante el corriente año no se llevará a cabo el Sorteo de Préstamos Personales.

El cambio se produce en el esquema con el cual se asignan los préstamos, ya que el programa continuará con una modalidad distinta a la hora de asignar los recursos.

¿Por qué no se realizarán sorteos?

Según detalló semanas atrás el organismo de Gobierno a cargo Martí Batres Guadarrama, se acordó con la Junta Directiva del organismo cómo se desarrollará el Programa Anual de Préstamos Personales 2026 y se confirmó un aumento de 7 mil millones de pesos en comparación al año anterior.

Los préstamos personales del ISSSTE no se asignarán bajo la modalidad sorteo. (Foto: Archivo).

Cabe destacar que al igual que el año pasado, y en atención al apartado 17 del Plan de 25 puntos para la Transformación del ISSSTE, los préstamos personales no se entregarán bajo la modalidad sorteo ya que se pretende que quienes soliciten este crédito lo obtengan de manera directa, sin intermediarios.

El único contexto en el cual se procedería a sortear los créditos es en caso de sobredemanda.

¿Qué se necesita para solicitar Préstamos Personales?

Cabe recordar que el ISSSTE mantendrá los mismos tipos de créditos y sus modalidades con las condiciones prestables y tasas de interés que se pueden consultar en el Portal ASISSSTE.

Para solicitar los préstamos personales, es esencial reunir una serie de requisitos, tales como:

Contar con un mínimo de seis meses de antigüedad de incorporación total al régimen de seguridad social del ISSSTE

Una capacidad de endeudamiento que no exceda el 50 por ciento del salario básico del trabajador, o bien, del 50 por ciento del valor de la pensión.

No tener adeudo anterior por concepto de préstamo personal del organismo, salvo la renovación de préstamos de tipo ordinario.

Los ciudadanos que se hayan inscrito para participar de este programa serán asignados los lunes de cada semana, a partir del 12 de enero, con el préstamo personal que hayan seleccionado. Es fundamental que contemplen que una vez que lleven a cabo este proceso, no será posible modificar el tipo de crédito seleccionado.

Además, si la asignación coincide con un lunes día festivo o inhábil, se recorrerá al siguiente día. Quienes busquen consular todos los detalles del Programa podrán hacerlo en el portal electrónico ASISSSTE en la dirección https://asissste.issste.gob.mx.