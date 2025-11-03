El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha comunicado a través de sus canales oficiales la ejecución de un embargo precautorio de 231 bovinos que no contaban con la documentación requerida para validar su importación, así como su legal estancia y tenencia en el país.



La decisión del organismo recaudador se ha implementado en el marco de un operativo conjunto del Gobierno de México, cuyo objetivo es prevenir la propagación del Gusano Barrenador de Ganado (GBG) mediante el control del tránsito irregular de ganado.



Esta plaga representa una seria amenaza para la salud animal y la producción agropecuaria, además de afectar el consumo tanto local como internacional. Por esta razón, diversas entidades gubernamentales están llevando a cabo tratamientos preventivos para mitigar su diseminación.

¿Quiénes participaron en el operativo?

Según confirmó el Gobierno mexicano a través de la cuenta oficial del SAT, el operativo conjunto que implicó el embargo precautorio a 231 bovinos fue realizado por personal de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Así mismo, a través del organismo recaudador, el procedimiento contó con el apoyo del Gobierno del estado de Chiapas, por haber quedado implicados dos ranchos ubicados en los municipios de Tuxtla Chico y Metapa de Domínguez.





Personal del SAT.

Un total de 13 integrantes del Ejército Mexicano y 13 de la Guardia Nacional.

Trece del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Tres de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.

Tres de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

¿Cómo se llevó a cabo el embargo de los 231 bovinos?

En cumplimiento de las directrices establecidas, el personal veterinario llevó a cabo labores de lavado y desinfección de heridas frescas en los animales, además de suministrarles medicamentos larvicidas y antiparasitarios. Gracias a la administración de estos fármacos, se logró prevenir que las vacas, toros y becerros embargados pudieran infectarse en el transcurso de las semanas siguientes.

De acuerdo con la información proporcionada por el SAT en su sitio web oficial, se llevó a cabo una inspección por parte del personal del Senasica, quien descartó la presencia del gusano barrenador del ganado en los animales evaluados.