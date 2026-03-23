El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan lanzó el programa “Tarjeta Mamá Soltera 2026, Acompañando tu gran labor”, una iniciativa orientada a brindar apoyo económico a mujeres que sostienen a sus familias y se encuentran en situación de vulnerabilidad. El objetivo es respaldar a madres solteras con ingresos limitados o sin un ingreso fijo, quienes enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas, lo que en algunos casos puede derivar en problemáticas sociales. Cabe destacar que la asistencia económica está supervisada por un comité del DIF y el Órgano Interno de Control para asegurar el uso adecuado de los recursos. No obstante, la entrega de apoyos concluirá el 20 de noviembre de 2026. En el caso de Tarjeta Mamá Soltera, pueden cobrar el dinero aquellas que cumplan con los siguientes criterios: El programa otorga un total anual de 3,070 pesos, dividido en dos depósitos: Para registrarse se debe presentar: Además, se evaluará la situación económica de cada solicitante. Selección de programa El proceso de inscripción se realizará en línea a través del sitio web del DIF Huixquilucan, donde se deberá: Posteriormente, se llevará a cabo un estudio socioeconómico para definir a las beneficiarias. El programa contempla apoyar hasta a 3,000 mujeres, por lo que la selección dependerá del nivel de vulnerabilidad.