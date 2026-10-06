La Revista del Consumidor de la Profeco y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, emitieron un documento oficial en dejan en evidencia la vulneración de los derechos de los clientes cuando entra y salen de los negocios en el país. “El perfilamiento racial en el consumo es una práctica discriminatoria que debe erradicarse”, aseveró el informe.
Partiendo del “prejuicio”, la PROFECO y el CONAPRED afirma que el perfilamiento racial en los negocios comerciales refuerza la discriminación y atenta contra los derechos fundamentales de las personas, por lo que hacen un llamado conjunto para que las empresas tengan compromiso y no llevar a cabo prácticas de este tipo y a los clientes los invita a hacer las denuncias correspondientes.
El Gobierno de México cataloga el perfilamiento racial cuando la seguridad del negocio y/o empleados del lugar vigilan, persiguen, interrogan o tratan como sospechosas a las personas debido a su origen ético o racial, incluyendo tono de piel, apariencia física o bien, cómo van vestidos dejando de lado su conducta.
Dónde y qué denunciar si te obligaron a abrir tu mochila o te interrogaron sin justificación alguna
Las autoridades ponen a disposición de las personas consumidoras estos cuatro medios de contacto para denunciar prácticas ilegales que atenten contra sus derechos.
- Londres núm. 247, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
- www.conapred.gob.mx
- quejas@conapred.gob.mx
- 55 5262 1490 (zona metropolitana) / 800 543 0033 (entidades federativas)
Casos en los que debes denunciar
- Fuiste objeto de una detención o intercepción injustificada, basada únicamente en tu apariencia.
- Fuiste sometido a cuestionamientos sobre tu identidad, actividades o motivos para encontrarte en ese lugar.
- Pusieron en duda tu nacionalidad, asumieron una situación migratoria irregular o te exigen demostrar tu pertenencia al país.
- Llevaron a cabo revisiones corporales y a tus pertenencias, entre ellos tu mochila o bolso sin motivo alguno
“Estas prácticas no solo vulneran derechos como la igualdad, la libertad de tránsito, la privacidad y la no discriminación, sino que transmiten un mensaje de exclusión al rechazar o cuestionar la identidad de las personas”. afirmó la PROFECO y el CONAPRED.
La Ley Federal de Protección al Consumidor te protege antes este tipo de abusos de autoridad
De acuerdo a la actualización del texto de la Ley Federal de Protección al Consumidor al 23/12/2025, su artículo 10 prohíbe la retención, revisión de pertenencias o interrogantes injustificados a los clientes en negocios y comercios: “Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo accionesque atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación”.
Según la ley, en el caso que la persona “sea sorprendida en la comisión flagrante de un delito”, las autoridades del negocio deberán “poner sin demora al presunto infractor a disposición de la autoridad competente”.