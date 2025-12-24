En las vísperas del comienzo de un nuevo año, los alumnos de México deberán tomar nota de una serie de cambios esenciales que impactarán en su educación a partir de enero. Algunas modificaciones están vinculadas a la realización de trámites personales, que vuelven a tomar protagonismo entre los miembros de la comunidad juvenil.

Se trata de la Cartilla Militar, un documento y requisito oficial con el que deben cumplir los estudiantes para cursar sus estudios en determinadas instituciones. No se trata de una condición generalizada para todo el sistema educativo, pero sí de una que puede definir el ingreso o no a ciertas entidades.

El tema no es nuevo ni improvisado, pero en el contexto de 2026 cobra relevancia por las decisiones académicas que deberán tomar miles de aspirantes. La clave está en saber quiénes la pedirán, en qué casos y por qué motivos, algo que no siempre queda claro a simple vista.

Cartilla Militar y Sedena: ¿qué escuelas la pedirán en 2026?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene la particularidad de contar con un Sistema Educativo Militar integrado por escuelas de nivel medio superior y superior, a partir de las cuales los jóvenes mexicanos pueden concluir con sus estudios, siempre y cuando reúnan todos los requisitos.

Los jóvenes que quieran ingresar a ciertos bachilleratos deberán presentar en 2026 Cartilla Militar. (Foto: Shutterstock)

Uno de ellos tiene que ver con la Cartilla Militar, ya que en estos planteles forma parte de las condiciones formales de ingreso para ciertos aspirantes.

Según ha dejado establecida la Convocatoria de Admisión 2026 de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, los aspirantes masculinos mayores de 18 años deben contar con la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional para poder postularse a los distintos programas académicos que se ofrecen.

Entre las escuelas que integran este sistema se encuentran:

Heroico Colegio Militar Colegio del Aire Escuela Militar de Aviación Escuela Militar de Medicina Escuela Militar de Ingeniería Escuela Militar de Enfermería Escuela Militar de Odontología Escuela Militar de Transmisiones Escuela Militar de Materiales de Guerra Escuelas de Sanidad y Especialistas de la Fuerza Aérea

Cartilla Militar y Servicio Militar: requisitos y etapas obligatorias

La normativa que rige en México establece que todos los varones mayores de 18 años se encuentran obligados a cumplir con el Servicio Militar Nacional, lo que les permite obtener posteriormente la Cartilla Militar. En el caso de las mujeres, la participación es voluntaria, aunque también pueden realizar el proceso completo.

Además de la cartilla, la Sedena establece otros requisitos para que jóvenes ingresen a estas escuelas en 2026, como nacionalidad mexicana por nacimiento, promedio mínimo aprobatorio, buena salud y no contar con antecedentes penales.

Cabe destacar que el Servicio Militar se desarrolla en cinco etapas:

Alistamiento

Sorteo

Reclutamiento

Adiestramiento

Liberación

A partir de 2026, el adiestramiento se realizará en dos escalones de 13 sesiones sabatinas, o bien bajo un esquema interno de tres meses en unidades militares. Al finalizar este proceso, se libera la cartilla correspondiente, documento indispensable para quienes buscan una carrera dentro del sistema educativo de la Sedena.