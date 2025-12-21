Durante años, uno de los mayores desafíos para los jubilados fue acceder a documentos clave sin tener que asistir a las oficinas. Hoy, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha avanzado con una herramienta que busca cambiar: el Talón Digital del IMSS.

A partir de esta función, se les brinda a los pensionados del país la posibilidad de llevar a cabo trámites esenciales desde casa, sin dificultades ni largas filas por hacer.

Si bien no reemplaza derechos ni modifica esquemas de pago, sí transforma la forma en que se consultan los datos personales, por lo que se aconseja tomar nota de todos los beneficios a los que se podrán acceder con esta nueva herramienta del IMSS.

¿Qué es el Talón Digital IMSS para jubilados y pensionados?

El Talón Digital IMSS es una plataforma en línea creada para que jubilados, pensionados y trabajadores accedan de manera rápida a información vinculada con pagos y trámites. Su objetivo central es agilizar gestiones que antes requerían acudir de forma presencial a clínicas u oficinas del Instituto.

¿Para qué sirve el Talón Digital del IMSS? (Foto: Archivo).

A través del Talón Digital para jubilados, es posible realizar los siguientes trámites:

Descargar y consultar comprobantes de pago.

Revisar el historial completo de depósitos y descuentos.

Confirmar pagos extraordinarios.

Recuperar talones anteriores.

Actualizar datos personales como domicilio, teléfono o correo electrónico.

Lo que pocos conocen es que este sistema no solo permite ver comprobantes, sino que a corto plazo conduce a reducir filas, tiempos de espera y errores administrativos.

¿Cómo descargar el talón digital y usarlo para la pensión del IMSS?

Para descargar y activar el Talón Digital IMSS, el Instituto solicita información básica: CURP, estado de residencia, Número de Seguridad Social, fecha de ingreso al IMSS y un correo electrónico vigente. Estos datos permiten validar la identidad del jubilado o pensionado.

El trámite se realiza en línea ingresando al portal oficial del Tarjetón Digital IMSS. Allí se debe registrar una cuenta, crear una contraseña y confirmar el acceso desde el correo electrónico. Una vez validado el usuario, el sistema queda habilitado para consultar talones de pago, movimientos y datos relacionados con la pensión del IMSS.

Cabe destacar que este mecanismo no es nuevo ni modifica el esquema de jubilaciones, pero sí representa un paso importante en la digitalización de trámites para que los jubilados tengan control de su información sin salir de casa.