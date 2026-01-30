(260122) -- DAVOS, 22 enero, 2026 (Xinhua) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es visto tras su reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Davos, Suiza, el 22 de enero de 2026. Trump mencionó el jueves en Davos que su reunión con Zelensky fue "muy buena" y agregó que "es un proceso continuo".(Xinhua/Peng Ziyang) (jg) (ah) (vf)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo el jueves una conversación telefónica con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum , que calificó como “muy productiva” y centrada en asuntos fronterizos y la lucha contra el narcotráfico.

El encuentro virtual se produce en un momento crucial para la relación bilateral, marcado por negociaciones comerciales y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio”, publicó Trump en Truth Social. El mandatario estadounidense destacó especialmente las cualidades de liderazgo de su homóloga mexicana.

Trump elogió el liderazgo de Sheinbaum

En su mensaje, Trump expresó admiración por Sheinbaum: “México tiene un líder maravilloso e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, añadió el mandatario. El diálogo se realizó un día después de que el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, se reuniera con el jefe de la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, en Washington para acordar conversaciones formales sobre posibles reformas al T-MEC.

“Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral”, indicó Sheinbaum en la red social X sobre la llamada con Trump. Esta representa la segunda conversación entre ambos líderes en el último mes, después de las amenazas estadounidenses de ataques a cárteles mexicanos y en el contexto del inicio de la revisión del tratado comercial previsto para este año.

Agenda bilateral y compromisos

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana detalló que la llamada duró aproximadamente 40 minutos y abordaron diversos temas, incluida la seguridad. “Los dos coincidimos que vamos muy bien”, apuntó la mandataria. Sheinbaum explicó que durante el diálogo se acordó mantener los canales de comunicación abiertos entre ambos gobiernos y añadió: “Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente”.

Donald Trump elogió por primera vez a Claudia Sheinbaum. EFE/ Octavio Guzmán

La mandataria también destacó que durante la conversación saludó a la primera dama estadounidense, Melania Trump. En cuanto a lo comercial, aseguró que aunque abordaron el tema del T-MEC “todavía no hay nada concreto, pero se va avanzando muy bien”. Según Sheinbaum, también discutieron sobre Canadá, tras el discurso del primer ministro Mark Carney en el Foro de Davos, donde criticó las políticas de Trump que han incrementado tensiones de cara a la revisión del tratado.

“Sí lo mencionamos en la conversación, nosotros planteamos que seguimos manteniendo el acuerdo con los tres países”, aseveró Sheinbaum. La presidenta recordó que México tiene “el mejor acuerdo de todo el mundo” al no contar con los aranceles que tienen otros países. Precisó que abordaron el tema de la industria automotriz y los aranceles impuestos por Estados Unidos a algunas autopartes mexicanas: “seguimos avanzando en ello, no hay todavía una conclusión, pero sí, hablamos del tema”.

Donald Trump y Claudia Sheinbaum mantuvieron una conversación telefónica "muy productiva".

La gobernante mexicana afirmó que Trump la invitó a visitar Estados Unidos, aunque “no quedamos en alguna fecha en particular”. El gobierno mexicano ha reiterado que su relación con Washington se basa en el diálogo, la cooperación y el respeto a la soberanía de ambos países, principios que Sheinbaum ha subrayado desde el inicio de su administración en octubre de 2024.