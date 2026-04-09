El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, intensificó las inspecciones a construcciones en toda la capital con el objetivo de garantizar que cumplan con la normatividad vigente. Estas acciones buscan frenar obras irregulares que representan riesgos para la seguridad urbana y el ordenamiento territorial. De acuerdo con cifras oficiales del INVEA, en lo que va de 2025 se han incrementado en un 140% las suspensiones de actividades en obras que no cuentan con la documentación requerida. Más de 400 visitas de verificación han derivado en medidas cautelares en al menos 64 construcciones y la clausura de cerca de 260 proyectos. Para evitar sanciones, las autoridades capitalinas subrayan que toda obra debe contar con documentación básica que respalde su legalidad. La falta de alguno de estos requisitos puede derivar en la suspensión inmediata de actividades. La imagen difundida por el INVEA muestra a personal especializado realizando inspecciones en campo, reforzando el mensaje de que las revisiones no solo son administrativas, sino también físicas en las obras. La autoridad enfatiza que la legalidad en la construcción es tan importante como las medidas de seguridad estructural. El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en consecuencias severas. Entre ellas se encuentran la suspensión de actividades, la clausura definitiva de la obra y sanciones económicas que varían según la gravedad de la falta y la reincidencia. El INVEA ya remitió a más de 70 personas al Ministerio Público por el delito de quebrantamiento de sellos, una infracción grave que puede castigarse con penas de entre 6 y 12 años de prisión. Este delito aplica cuando los responsables continúan trabajos pese a una clausura oficial. El INVEA también destacó que muchas de las inspecciones se realizan gracias a denuncias ciudadanas, por lo que hizo un llamado a la población a reportar irregularidades. Con estas acciones, el gobierno capitalino busca reforzar el control sobre el desarrollo urbano y garantizar construcciones seguras y legales en toda la ciudad.