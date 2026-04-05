El rumbo de la economía mexicana empieza a mostrar señales que no pasaron desapercibidas entre analistas y mercados. En medio de un contexto internacional complejo, algunos indicadores comenzaron a alinearse de una forma que hace tiempo no se veía. Desde el México, las proyecciones oficiales apuntan a un escenario más estable, aunque con matices que todavía generan dudas. No se trata de un cambio inmediato, pero sí de una tendencia que podría modificar el comportamiento económico en los próximos años. Mientras tanto, el foco está puesto en decisiones clave del Gobierno de México, que vienen sosteniendo una estrategia basada en disciplina fiscal y control del gasto. Sin embargo, el verdadero alcance de estas medidas se empieza a conocer con más precisión. La economía mexicana proyecta un crecimiento de entre 1.8% y 2.8% para 2026 y de entre 1.9% y 2.9% para 2027, de acuerdo con estimaciones oficiales del Gobierno de México. Estos números reflejan una recuperación gradual, no abrupta. El crecimiento estará impulsado principalmente por el consumo interno, el empleo y la inversión, tanto pública como privada. Este último factor será determinante en sectores estratégicos vinculados a infraestructura y tecnología. Además, la integración con Estados Unidos y Canadá seguirá siendo clave, especialmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que fortalece las cadenas productivas en América del Norte. El consumo de los hogares también jugará un rol central, sostenido por el aumento de salarios reales, la generación de empleo y la continuidad de los programas sociales. En cuanto a las finanzas públicas, el Gobierno de México mantendrá el proceso de reducción gradual del déficit durante 2026 y 2027. Esta estrategia busca preservar la estabilidad macroeconómica sin frenar el crecimiento. Para 2026, los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicarán en 4.1% del PIB, lo que implica una reducción frente a años anteriores. Este ajuste apunta a fortalecer la sostenibilidad de la deuda. La deuda pública se mantendrá en niveles moderados, estimándose en 54.7% del PIB en 2026 y cerca del 55% en 2027. Estos valores colocan a México por debajo de otros países emergentes y economías avanzadas. Entre los puntos más relevantes del escenario económico se destacan: Además, el país cuenta con amortiguadores fiscales como fondos de estabilización y líneas de crédito internacionales, lo que le permite enfrentar riesgos externos con mayor solidez. Este panorama refleja que la economía mexicana no atraviesa un cambio repentino, pero sí una reconfiguración progresiva que podría marcar el rumbo en los próximos años.