En medio de un entorno de volatilidad en los mercados bursátiles, Fibra Park Life Properties debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una oferta pública inicial por 268 millones de pesos cifra 13% menor a los 308 millones de pesos planeados por el fideicomiso. La firma, que cotiza con la clave de pizarra “PLIFE 26”, colocó 1.2 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) a un precio de 220 pesos por unidad, en una operación que implica un valor de portafolio cercano a 1,450 millones de pesos, incluyendo activos y recursos captados. La oferta pública fue lanzada al mercado de valores el pasado 27 de marzo. La emisión fue realizada por Capital Fund XLII y estructurada a través de un fideicomiso administrado por Banco Actinver, que funge como fiduciario. Hasta el momento, los certificados del nuevo fideicomiso, propiedad de Gustavo Tomé, permanecen sin cambios en 220 pesos por unidad (Ciudad de México 10:13 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil. El portafolio inicial estará compuesto por cuatro propiedades ubicadas en Ciudad de México y Querétaro, con un área bruta rentable de más de 20,000 metros cuadrados. La llegada de este nuevo fibra se da en un contexto de volatilidad, marcado por episodios de incertidumbre principalmente generado por el conflicto en Medio Oriente. “Marca un avance relevante para el sector inmobiliario, al abrir nuevas vías de financiamiento para proyectos de vivienda urbana y generar oportunidades de inversión de largo plazo”, señaló Jorge Alegría, director general de Grupo BMV. Por su parte, Cayetano Jiménez destacó que la colocación busca institucionalizar el mercado de vivienda en renta en México, mediante una plataforma escalable enfocada en activos de calidad y generación de valor sostenible. Los intermediarios colocadores fueron BBVA México y Actinver Casa de Bolsa. Actualmente, el mercado mexicano cuenta con 16 FIBRAs listadas, con la reciente integración de Fibra Next que debutó el año pasado en la plaza bursátil. De acuerdo con Alegría, se esperan tres ofertas públicas más este año que, por ahora, se mantienen como confidenciales.