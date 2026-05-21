Este jueves, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoGéminis podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Geminis para este jueves

A grandes rasgos, te espera un día ameno; sin embargo, al anochecer te sentirás más dispuesto a abrirte y a disfrutar de la compañía de tu círculo más cercano. Tal vez organices una cena romántica o una reunión muy íntima con unos pocos amigos.

El horóscopo del día para Géminis (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Géminis, según el horóscopo?

Hoy, Géminis goza de buena suerte en el amor: el coqueteo fluye y los malentendidos se disipan; su mayor compatibilidad del día es con Libra.

¿Cómo le irá en el trabajo a Géminis este jueves?

Para Géminis, la suerte en el trabajo será amable: el día fluirá con pequeñas victorias y buen trato; al anochecer, abrirte con tu círculo más cercano te dará ideas y contactos que podrían transformarse en una oportunidad.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Géminis

Géminis debe cuidar su salud equilibrando su mente activa con pausas y movimiento ligero; prioriza el sueño regular, hidrátate, ventila espacios y practica respiración o yoga para calmar la ansiedad, evitando excesos de café y de pantallas.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

Consejos de hoy para Géminis

Mantén un ritmo ligero durante el día. Al anochecer comparte más con tus cercanos. Considera una cena romántica o una reunión íntima.

La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.