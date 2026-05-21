Este viernes, 22 de mayo de 2026, la Iglesia católica celebra a Santa Rita de Casia, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

Santa Rita de Casia fue una religiosa conocida por su paciencia al reconciliarse con Dios tras vivir con un marido violento y por su vida dedicada a la fe en el monasterio de la Orden de San Agustín.

Santoral del día | Santa Rita de Casia (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Rita de Casia?

Santa Rita de Casia, conocida como la Abogada de Imposibles, fue una religiosa cuya vida estuvo marcada por la paciencia y la tolerancia. Casada con un hombre violento, soportó sus crueldades con resignación, dedicándose a reconciliarlo con Dios hasta su muerte. Este periodo de sufrimiento y sacrificio la preparó para su posterior vida religiosa.

Tras el fallecimiento de su marido y de sus hijos, Rita decidió ingresar al monasterio de la Orden de San Agustín en Casia, Umbría, Italia. Este paso significativo reflejó su anhelo de dedicarse plenamente a Dios y a la vida espiritual. Su decisión inspiró a muchos a buscar un camino de paz y piedad después de enfrentar adversidades personales.

La vida de Santa Rita es un ejemplo sublime de paciencia y compunción, enseñando a los fieles que la perseverancia en momentos de dificultad puede llevar a una vida de fe renovada. Su legado perdura y es invocada por quienes enfrentan situaciones imposibles, simbolizando la esperanza y la guía divina en momentos de desesperación.

Para las personas que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a

femenino

femenino

devoción por

Dios

Santoral del día | Santa Rita de Casia (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el viernes, 22 de mayo de 2026

El 22 de mayo de 2026, se celebran diversas festividades en honor a varios santos y beatos. Entre ellos, destacan Santa Quiteria, que es venerada por su legado de fe y milagros. También se conmemoran a figuras importantes del siglo XVII, como el Beato Juan Bautista Machado y el Beato Pedro de la Asunción, quienes dejaron una huella profunda en la espiritualidad de su tiempo.Además, el día es significativo por la celebración de San Miguel Ho Dihn Hy, un mártir del siglo XIX, así como del Beato Matías de Arima, también del siglo XVII. Estas celebraciones reflejan la diversidad y riqueza de la historia religiosa, recordando a aquellos que dedicaron sus vidas al servicio y la fe.Otros santos que se celebran en esta fecha incluyen al San Lupo de Limoges, San Ausonio de Angulema y la Beata Humildad de Faenza, quienes, junto con los demás, son recordados por su dedicación y sacrificio. La festividad es una oportunidad para la reflexión y la celebración de la herencia espiritual de la Iglesia a lo largo de los siglos.

La oración para Santa Rita de Casia:

Oh gloriosa Santa Rita de Casia, abogada de los casos imposibles, auxilio en la necesidad y consuelo de los afligidos; con confianza recurro a ti. Intercede ante Dios para que, si es su santa voluntad, obtenga la gracia que tanto necesito. Te prometo, Santa Rita, honrarte y dar a conocer tu devoción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.