En esta noticia Las apuestas para el Mundial 2026

La volatilidad geopolítica, el auge de la inteligencia artificial y el Mundial de Futbol 2026 están redefiniendo las apuestas de inversión para el próximo año, de acuerdo con estrategas de Monex Grupo Financiero, quienes ven oportunidades tanto en semiconductores y energía en EE.UU. como en consumo, aeropuertos y fibras en México.

En la presentación de “Perspectivas económicas bursátiles hacia la segunda mitad de 2026″, Bryan Rodríguez, analista bursátil de Monex, señaló que la fragmentación geopolítica y la reconfiguración de cadenas de suministro seguirán favoreciendo a empresas vinculadas con energía, metales y tecnología.

“Hoy el sector de energía es el mejor posicionado en cuanto a expectativas y utilidades”, dijo Rodríguez. Además, anticipó que los precios elevados del petróleo y gas continuarán impulsando márgenes operativos y generación de flujo para compañías del sector.

El área de análisis también mantiene una visión positiva para los semiconductores, impulsados por el ciclo de inversión en inteligencia artificial. Monex estima que Amazon, Meta, Google y Microsoft destinarán cerca de u$s725,000 millones en gasto de capital durante 2026, equivalente a una tercera parte del PIB mexicano.

Sin embargo, Roberto Solano, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex, advirtió que el mercado comienza a enfrentar cuestionamientos sobre las valuaciones del sector tecnológico y la posibilidad de una nueva burbuja concentrada ahora en chips y semiconductores.

“Lo que estamos observando es que el inversionista está dispuesto a pagar múltiplos muy elevados en semiconductores”, explicó Solano. Aunque descartó hablar de una burbuja inmediata, dijo que el sector cotiza con primas históricamente elevadas y dependerá de que las expectativas de crecimiento sigan cumpliéndose.

Solano refirió que el múltiplo precio-utilidad del sector de semiconductores ronda niveles equivalentes a un premio de casi 28% respecto a los últimos tres años, mientras que las utilidades proyectadas para 2026 crecerían alrededor de 90%, muy por encima del avance esperado para el S&P 500.

Ante ello, Monex considera que compañías como NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) y ASML mantienen ventajas estructurales por sus altos márgenes y menor necesidad relativa de gasto de capital frente a otras grandes tecnológicas.

Las apuestas para el Mundial 2026

En México, el Mundial de Futbol 2026 aparece como uno de los principales catalizadores bursátiles. Monex calcula que alrededor de 22 empresas del principal índice accionario mexicano, S&P/BMV IPC, podrían beneficiarse del evento deportivo.

La institución prevé impactos positivos para grupos aeroportuarios, hoteles, bebidas, infraestructura, comercio electrónico y fibras inmobiliarias, apoyados tanto por el turismo asociado al torneo como por el nearshoring.

Solano destacó además que el sector de consumo podría registrar una recuperación relevante, luego de enfrentar bases comparables débiles en 2025 por lluvias intensas y menor dinamismo económico.

“Estamos en el medio tiempo”, dijo el estratega al describir el comportamiento del mercado mexicano, que ha entrado en una pausa tras alcanzar máximos históricos, mientras los inversionistas evalúan fundamentales corporativos y riesgos globales.

Monex mantiene su estimado para el índice S&P/BMV IPC en 73,000 puntos hacia el cierre de 2026, nivel que representa un alza potencial de casi 6% desde los niveles de la jornada del 20 de mayo, mientras que para el S&P 500 elevó su proyección a 7,850 unidades, impulsada por mejores perspectivas de utilidades corporativas.

Entre sus emisoras favoritas en México, la firma destacó a Fomento Económico Mexicano (Femsa), Grupo México, Orbia, Wal-Mart de México, Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), Arca Continental, Fibra Prologis y Fibra Monterrey.