El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.4 ocasionado en Chiapas a las 23.03 horas este jueves, 23 de julio de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 159 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 14.095° y una longitud de -93.496°.

Hubo terremoto de magnitud 4.4 en chiapas en la escala de richter (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de protección civil instaron hoy a la población a mantener la calma durante un sismo: agáchese, cúbrase y sujétese y aléjese de ventanas u objetos que puedan caer. Si está en un edificio, no use elevadores y permanezca en zonas de seguridad señalizadas.

Tras el movimiento, se pide evacuar ordenadamente por rutas establecidas, revisar posibles fugas de gas y electricidad y atender indicaciones oficiales. Tenga lista una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y documentos.