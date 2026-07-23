En esta noticia Mantienen crecimiento en utilidades

El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) lleva dos trimestres consecutivos con la joya de la corona abollada. El flujo de pasajeros a Cancún tuvo una fuerte caída anual en su comparación anual durante el periodo abril-junio, mismo que arrastró el resultado general de los 9 aeropuertos que tiene el país.

De acuerdo con el reporte financiero de la empresa, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en el segundo trimestre arribaron 6.72 millones de pasajeros al Aeropuerto Internacional de Cancún, lo que representó una caída anual de 7.8%.

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Este dato contrasta con un incremento de 2.5% en el flujo de pasajeros hacia los otros 8 aeropuertos que tiene la empresa que lidera Adolfo Castro Rivas en el país, al registrar 2.78 millones de pasajeros.

El flujo total de pasajeros para ASUR en México presentó una caída de 5%, arrastrada por la caída de Cancún. En total, el grupo aeroportuario registró un flujo de 9.51 millones de pasajeros en el periodo de referencia, una caída de medio millón de pasajeros contra el año pasado.

El panorama se complica todavía más, pues la baja más pronunciada corresponde a los visitantes internacionales, cuya llegada se contrajo 9.1%, al ubicarse en 4.33 millones de personas, prácticamente 430 mil turistas menos que el año pasado.

Mantienen crecimiento en utilidades

Pese al resultado negativo en el flujo de pasajeros mexicanos hacia los 9 aeropuertos que tiene el grupo en el país, así como a una caída de ingresos en el aeropuerto de Puerto Rico, que también es operado por la empresa, la utilidad neta aumentó 5.5% anual.

El reporte financiero señala que el grupo alcanzó una ganancia final de MXN $2,384 millones, contra MXN $2,270 millones del mismo periodo de 2025.

El aumento en la ganancia fue provocado por una menor pérdida cambiaria en México, así como menor Impuesto Sobre la Renta causado en México y Colombia, detalló la empresa en su reporte financiero.

Otro factor que ayudó al resultado positivo de la utilidad neta, fue el beneficio por la amortización del fair value del préstamo de Colombia que este fue liquidado el 22 de abril de 2026.