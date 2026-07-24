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El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha comunicado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Chiapas a las 06.47 horas este jueves, 23 de julio de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 170 km al suroeste de Mapastepec, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 14.173° y una longitud de -93.786°.

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Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en chiapas (foto: Pixabay).
Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en chiapas (foto: Pixabay).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

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¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Las recomendaciones para la población

Protección Civil emitió hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, alejarse de ventanas, cubrirse bajo una mesa resistente y no usar elevadores. Tras el movimiento, evacuar por rutas señalizadas, revisar gas y electricidad y tener lista una mochila de emergencia.

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