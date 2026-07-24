Los líderes de México y EE.UU. quieren que cada vez se use menos dinero físico.

En esta noticia Avances en EE.UU.

La revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) tiene una nueva arista de revisión: los medios de pago electrónico.

En la reunión que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves (julio 23) con el Embajador Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el funcionario estadounidense explicó a la mandataria los temas que están en revisión y los avances registrados.

Además de los puntos clave que ya se han mencionado en diferentes ocasiones, y que incluyen el fortalecimiento de la cadena de proveeduría regional, el cierre de filas respecto a los países que no forman parte del tratado, la eliminación de aranceles al acero, aluminio y autos mexicanos, así como el refuerzo a la industria manufacturera de América del Norte, en la reunión se mencionó un nuevo tópico: los medios de pago electrónico.

En este sentido, las administraciones públicas a ambos lados de la frontera han iniciado una cruzada contra el dinero en efectivo.

En México, el gobierno federal ha impulsado acciones como la obligatoriedad de pagar la gasolina y los peajes carreteros únicamente con tarjeta, o bien, con pases electrónicos.

A estas iniciativas se ha sumado la Asociación de Bancos de México (ABM).

De hecho, la mandataria anunció su estrategia para eliminar el pago en efectivo en casetas y gasolineras en marzo de este año, durante la Convención Bancaria.

Sheinbaum Pardo ha señalado que el objetivo es avanzar paulatinamente hacia el “cero efectivo”.

En esta estrategia también participa el Banco de México, con la difusión y promoción de los sistemas CoDi y Dimo, que funcionan a través de códigos QR y números de telefonía celular.

El reto para México es enorme, debido a los altos niveles de informalidad, así como a la baja bancarización del país.

De acuerdo con el Forex Cash Index, en el país 8 de cada 10 pesos se mueven con dinero en efectivo.

Avances en EE.UU.

Del otro lado de la frontera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó la modernización digital y desregulación fintech para desplazar los procesos basados en papel dentro del propio gobierno y potenciar el ecosistema de pagos electrónicos privados.

Además, en julio del año pasado, el Congreso aprobó la ley conocida como Genius Act, que tiene el objetivo de regular las stablecoins que son respaldadas por el dólar.

Los representantes de ambos países mencionaron que la próxima reunión bilateral entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC se realizará en septiembre.