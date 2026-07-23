Grupo Televisa registró una pérdida neta y una caída en sus ingresos durante el segundo trimestre del año, un periodo marcado por el Mundial de Fútbol 2026, consecuencia de que el deterioro de Sky continuó pesando sobre sus resultados.

De acuerdo con el reporte financiero, la emisora de la Bolsa Mexicana de Valores mostró una pérdida de la parte controladora de MXN$497 millones, frente a la utilidad de MXN$475 millones del mismo lapso de 2025; en tanto que los ingresos cayeron 3% para cifrar los MXN$14,288 millones. El resultado fue lastrado por el debilitamiento de Sky, una menor contribución de TelevisaUnivisión y un mayor cargo por impuestos.

Particularmente en la utilidad neta, la empresa explicó que el cambio “desfavorable” se generó por una disminución de MXN$1,136.7 millones en la participación en la utilidad de asociadas y negocios conjuntos; un cambio negativo de MXN$540.2 millones en impuestos a la utilidad; y un aumento de MXN$257.3 millones en la utilidad neta atribuible a la participación no controladora.

El documento detalla que el negocio satelital registró una caída de 20.3% en ingresos durante el trimestre, afectado por una disminución de 28.2% en su base de unidades generadoras de ingresos (RGUs), principalmente por la pérdida de clientes de video.

El periodo estuvo caracterizado por el Mundial de Fútbol 2026 y los posibles impulsos que podría detonar en sectores y empresas clave. Sin embargo, Televisa no detalló dicho efecto y, por el contrario, sigue mostrando una contracción en el negocio de Sky.

El documento también muestra que la debilidad del negocio satelital fue parcialmente compensada por el crecimiento del segmento residencial de telecomunicaciones, cuyos ingresos aumentaron 1.8% impulsados por mayores clientes de internet, así como por la incorporación de más de 72,000 usuarios móviles tras el relanzamiento de su operador móvil virtual.

Pese a la caída en ventas, la compañía elevó 5% su utilidad del segmento operativo gracias a menores costos y eficiencias operativas, con un margen de 41.8%. También detalló que invirtió MXN$3,613 millones para acelerar la migración de su red a fibra óptica, una estrategia con la que busca fortalecer el negocio de conectividad mientras reduce su dependencia de la televisión de paga.